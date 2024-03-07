Ситуація з дронами покращилася, але артилерію вони не замінять: військовий пояснив важливий момент

Дрон не може повноцінно замінити артилерію. Пов’язано це з тим, що безпілотник несе меншу кількість вибухового заряду.

Постачання FPV-дронів українським військовим покращилося. ЗСУ активно підтримують компанії, донати від громадян та держава.

Про це в ефірі телеканалу “Еспресо” повідомив заступник командира батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади Олесь Маляревич.

За його словами, бригада продовжує перебувати південніше Бахмута - в районі Кліщіївки, Авдіївки та Часового Яру.

"Перебуваємо в активній обороні, наразі ситуація дійсно дуже напружена. Ворог штурмує 24/7 наші позиції, але тактичних успіхів немає. З FPV-дронами вже ситуація покращилася. Раніше в росіян було в п'ять разів більше дронів, зараз десь один до трьох. Нас активно підтримують українські компанії, друзі, донати. Держава теж почала закуповувати більше FPV, якщо за минулий рік ми отримали тільки 300 дронів від держави, то в цьому році вже набагато більше", - зауважив Маляревич.

Він також додав, що дрон не може повноцінно замінити артилерію. Пов’язано це з тим, що безпілотник несе меншу кількість вибухового заряду.

"FPV-дрон несе меншу кількість вибухівки, і ми маємо доповнювати один одного. Оперативне командування, яке бачить картину бою, має мати під рукою всі засоби ураження, і мати об'єднаний вогневий вплив. За кількістю дронів не треба гнатися, треба викуповувати тільки ті, що дійсно літають. Є багато бізнесменів, які намагаються завести з Китаю дрони та продати, а потім все це лежить і не літає, і нам доводиться докручувати. Ми такі дрони не отримуємо тому, що знаємо які нам дрони треба. Потрібно питати у підрозділів технічні характеристики, і поставляти їм саме те, що літає на їхньому відтінку фронту тому, що кожен відтінок відрізняється один від одного", - додав Олесь Маляревич.

Нагадаємо, що зараз ЗСУ потрібно стабілізувати ситуацію й не дати ворогу прорвати оборону.

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