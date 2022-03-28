Ситуація з Маріуполем – це не військові злочини, це геноцид, – Ірина Венедіктова  

Місто в облозі, без води, без їжі, без можливості виїхати, Росія циніно знищує місто. Обстрілює пологові будинки, лікарні, місця, де ховаються люди з дітьми. Росія вивозить громадян проти їхньої волі.

Про геноцид у Маріуполі заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова під час брифінгу в Медіа Центр Україна.

«Як прокурор, я обережно говорю про кваліфікацію для Маріуполя, як геноциду, але як громадянин – я інакше сказати не можу. путін не просто хоче Крим, або Донбас, він хоче знищити наш народ. Ми це вже переживали в своїй історії. І зараз змушені переживати знову», – наголосила вона.

Ірина Венедіктова додала, що прокуратура постійно отримує інформацію про сексуальні злочини. Але для того, щоб вони були ефективно розслідувані, а справи дійшли до суду, необхідно не лише заяви постраждалих, але й доказову базу.

«Що стосується сексуальних злочинів – ми отримували таку інформацію з перших днів. Але заяви про зґвалтування, ми маємо отримувати безпосередньо від жертви. Інакше, прокурори, які підуть з цими справами у суд, мають мати доказову базу. Наразі ми вже маємо першого підозрюваного. Його особу встановлено, проведено слідчо-процесуальні дії. Справ відкрито багато, але поки ми не маємо доступ до всіх жертв», – сказала вона.

Нагадаємо, у материнській справі про воєнні злочини РФ уже понад 200 підозрюваних.

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