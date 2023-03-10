"Ситуація загострена": у Міноборони повідомили, що ворог намагається прорвати оборону Бахмута

Українські військові роблять все можливе, щоб стримати сили окупантів та не дати їм реалізувати свої плани у Бахмуті.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Вона зазначила, що ворог намагається прорвати українську оборону, однак українські воїни продовжують обороняти місто від російських загарбників.

"Якщо коротко підсумувати оприлюднені зведення, то: ситуація у Бахмуті загострена, ворог продовжує наступ та намагається прорвати оборону наших військ. Наші воїни роблять все можливе, аби не дати ворогу реалізувати свої плани", - повідомила Маляр.

Нагадаємо, раніше Ганна Маляр повідомляла, що окупанти розгортають чергову інформаційну атаку щодо Бахмута. Зокрема, ворог поширює дезінформацію про нібито конфлікти між військово-політичним керівництвом України з приводу оборони міста.

Також раніше речник Східного угруповання Сергій Череватий заявляв, що українські Збройні сили знищили більшу частину ПВК "Вагнера" у Бахмуті на Донеччині. Саме тому морально-психологічний стан окупантів дуже низький.

В Генштабі повідомляли, що окупанти не полишають спроб оточити Бахмут. На Бахмутському напрямку ЗСУ відбили низку атак. Зокрема, в районах Залізнянського, Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута та Іванівського.

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