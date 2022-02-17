Ситуація загострюється: на Донбасі бойовики обстріляли понад 20 населених пунктів, поранивши військових та цивільних

Ситуація загострюється: на Донбасі бойовики обстріляли понад 20 населених пунктів, поранивши військових та цивільних

На сході України загострилася ситуація.

На Донбасі підтримувані Росією бойовики від початку 17 лютого 34 порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілів окупантів поранено двох українських військових, а також цивільних.

Про це інформує штаб ООС.

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Загалом станом на 14 годину поточної доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 34 порушення режиму припинення вогню, 28 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Відомо, що противник випустив 32 снаряди з важкого артилерійського озброєння калібру 122 мм по Станиці Луганській. Бойовики пошкодили дитячий садочок, де на той момент перебували діти та вихователі. Також ушкоджень зазнала й комунальна інфраструктура – половина населеного пункту залишилася без електроживлення.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу троє працівників дитячого садочку отримали контузії.

Окрім цього, збройні формування РФ обстріляли з артилерійських систем населений пункт Врубівка. Пошкоджено будівлю місцевої загальноосвітньої школи, де на той час перебували учні та викладачі. На щастя, ніхто не постраждав. Окрім цього, від обстрілу був пошкоджений газогін – без газопостачання залишилося 70 квартир та близько 100 приватних будинків.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Новотошківське - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та станкових протитанкових гранатометів. Водяне - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів та автоматичних станкових гранатометів. Трудівське - з мінометів калібру 82 мм. Старогнатівку – з мінометів калібру 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Старий Айдар та Мар’їнку - з мінометів калібру 120 мм. Південне й Майорськ – з мінометів калібру 82 мм та автоматичних станкових гранатометів. Лобачеве – з мінометів калібру 82 мм. Новоселівку Другу - з протитанкових ракетних комплексів. Луганське – з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм. Мар’їнку – з мінометів калібру 120 мм, 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Світлодарськ – з мінометів калібру 120 мм та великокаліберних кулеметів. Троїцьке – з озброєння танка, мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Попасну – зі станкових протитанкових гранатометів. Зайцеве - з автоматичних станкових гранатометів. Авдіївку, Шуми, Травневе, Невельське та Донецький - з мінометів калібру 120 мм. Новозванівку – з артилерії калібру 152 мм. Станицю Луганську - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних станкових гранатометів. Піски - з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. Гольміський - з мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів. Хрящівку - з артилерії калібру 122 мм.

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Від дій ворога двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан їхнього здоров’я – середньої важкості.

За попередньою інформацією, внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ поранено двох цивільних осіб.

"Противник продовжує використовувати свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії", - кажуть в штабі ООС.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь для припинення активності противника лише в разі загрози життю військовослужбовців.

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