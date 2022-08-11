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Ситуація загострюється: окупанти влучили неподалік від першого енергоблока ЗАЕС

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Ситуація загострюється: окупанти влучили неподалік від першого енергоблока ЗАЕС

Фото: Прес-служба компанії "Енергоатом"

Росіяни пошкодили насосну станцію господарсько-побутових стоків. Поблизу зафіксовано обширне задимлення.

Російські військові продовжують обстрілювати Запорізьку атомну електростанцію.

Загарбники знову поцілили на територію атомної електростанції, влучивши зовсім неподалік від першого енергоблока.

Про це повідомляє "Енергоатом".

Росіяни пошкодили насосну станцію господарсько-побутових стоків.

Поблизу зафіксовано обширне задимлення.

Ситуація загострюється, адже зовсім поруч розташовані джерела випромінювання та пошкоджено кілька радіаційних датчиків.

Раніше по ЗАЕС було зафіксовано 10 прильотів.

Потім ворог гатив поблизу ЗАЕС.

Нагадаємо, що 8 серпня командувач російським гарнізоном на ЗАЕС заявив, що всі важливі об'єкти там заміновано, а станція "буде російською, або нічиєю". Він додав, що російські військові "готові до наслідків цього кроку".

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