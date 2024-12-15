Ситуація загострюється: РФ вдалося розширити свій плацдарм на р.Оскіл – експерт

За інформацією експерта, росіяни намагаються прорватися далі, уже на правому березі річки Оскол.
Російські окупанти, скоріше за все зуміли значно розширити свій тактичний плацдарм у Хаківській області на річці Оскіл, південніше Дворічної.
Про це заявив військовий оглядач Костянтин Машовець.
"Наскільки я зрозумів, противник зумів значно розширити свій тактичний плацдарм на р.Оскіл, південніше Дворічна (у напрямку Масютівка – Западне)", – зазначив він.
За словами експерта, якщо північніше Дворічної українські війська зуміли відкинути противника знову за р.Оскіл, то південніше, судячи зі всього, ситуація загострюється.
"Противник, намагається прорватися далі, у бік Западне через лісок, вже на правому березі Осколу", – пише Машовець.
Раніше у DeepState повідомили, що росіяни посилюють плацдарм на західному березі Осколу.
Депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик попередив, що контроль правого берега Осколу може дати росіянам шанс оточити Куп'янськ.
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