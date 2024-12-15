Ситуація загострюється: РФ вдалося розширити свій плацдарм на р.Оскіл – експерт

За інформацією експерта, росіяни намагаються прорватися далі, уже на правому березі річки Оскол.

Російські окупанти, скоріше за все зуміли значно розширити свій тактичний плацдарм у Хаківській області на річці Оскіл, південніше Дворічної.

Про це заявив військовий оглядач Костянтин Машовець.

"Наскільки я зрозумів, противник зумів значно розширити свій тактичний плацдарм на р.Оскіл, південніше Дворічна (у напрямку Масютівка – Западне)", – зазначив він.

За словами експерта, якщо північніше Дворічної українські війська зуміли відкинути противника знову за р.Оскіл, то південніше, судячи зі всього, ситуація загострюється.

"Противник, намагається прорватися далі, у бік Западне через лісок, вже на правому березі Осколу", – пише Машовець.

Раніше у DeepState повідомили, що росіяни посилюють плацдарм на західному березі Осколу.

Депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик попередив, що контроль правого берега Осколу може дати росіянам шанс оточити Куп'янськ.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.