"Ситуація залишається дуже ризикованою": Зеленський повідомив, що відбувається на ЗАЕС

Президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі Запорізька АЕС знову підключена до мережі та виробляє електроенергію для України. Проте ситуація надалі залишається ризикованою та небезпечною.

Тому так важливо, щоб місія МАГАТЕ прибула на станцію якнайшвидше і допомогли тримати ЗАЕС під українським контролем у постійному режимі.

Про це глава держави сказав у відеозвернені 26 серпня.

"Нашим атомникам, усім спеціалістам енергетичної галузі вдається уберегти Запорізьку атомну станцію від найгіршого сценарію, який постійно провокується російськими силами. Наразі станцію вдалося підключити до мережі. Вітаю. Вона виробляє електроенергію для України", – повідомив президент.

"Хочу підкреслити, що ситуація залишається дуже ризикованою і небезпечною. Будь-яке повторення вчорашніх подій, тобто будь-яке відключення станції від мережі, будь-які дії Росії, які можуть спровокувати відключення реакторів, знову поставлять станцію за крок від катастрофи", – наголосив Зеленський.

Він пояснив – тому так важливо, щоб місія МАГАТЕ прибула на станцію якнайшвидше і допомогли тримати АЕС під українським контролем у постійному режимі. Також важливо, щоб російські війська вийшли зі станції та з сусідніх районів. Також необхідно, щоб зникла загроза обстрілів самої АЕС чи ліній електропередач поряд.

"Українські дипломати й наші партнери продовжують у щоденному режимі боротися за безпеку для Запорізької АЕС. І сьогодні я хочу подякувати й усім тим, хто мобілізує реакцію світу на російський радіаційний шантаж, і всім нашим атомникам, усім нашим енергетикам, чия професійність зараз в прямому сенсі слова рятує і Україну, і Європу, коли вони долають наслідки російського терору на станції", – резюмував президент.

Ситуація на Запорізькій АЕС дуже ризикована - Зеленський

Нагадаємо, 25 серпня відбулося повне відключення Запорізької АЕС від енергомережі уперше в історії станції.

Станом на ранок 26 серпня всі шість енергоблоки ЗАЕС були відключені від енергомережі.

Вдень стало відомо, що один із зупинених енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі.

Читайте також: