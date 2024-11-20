"Ситуація залишається непростою": представник 24-ї ОМБр про наступальні дії росіян біля Часового Яру

Запеклі штурми продовжуються, але не стають більш масштабними.

Противник посилив обстріли з різного озброєння як позиції Сил оборони, так і тилових районів Краматорського напрямку.

Таку думку висловив представник пресслужби 24-ї ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін в етері телеканалу "Еспресо".

За його словами, ворог використовує малі піхотні групи й далі застосовує тактику спроби зайти в тил до наших позицій, щоб зняти відео свого просування та залишитися там заблокованим. З цими групами наші бійці розправляються дуже швидко. Тому ворог не має просування і його позиції не закріплені - він просто намагається проскакувати туди.

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Для росіян є велика складність в просуванні у самому місті Часів Яр, адже провести просування механізованим штурмом або власною технікою вони не здатні.

Андрій Полухін зазначив, що мікрорайон "Канал" у місті Часів Яр зруйнований, і тому військові РФ майже не можуть під'їхати технікою, так само як і через канал Сіверський Донець.

Нагадаємо, російські війська нещодавно просунулися до головного українського виступу в Курській області.

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