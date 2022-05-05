Ситуація залишається вкрай критичною: що відбувається в Маріуполі 5 травня

Маріуполь залишається найгарячішою точкою на Донеччині. Місто зруйноване та заблоковане російськими окупантами. Вони знущаються над місцевими жителями, посилюють заходи фільтрації і впровадили інформаційну блокаду.

ТСН.ua зібрав усе, що відбувалося в Маріуполі за минулу добу, 4 травня.

Маріупольців депортують до Владивостока та пропонують низькооплачувану роботу: стали відомі умови, в яких живуть українці

Три сотні мешканців Маріуполя російські окупанти депортували до Владивостока. Їх розселили в селище Врангеля до будівель, які є чимось середнім між гуртожитком та готелем. Годують, але гроші не видають. Українці мають змогу влаштуватися лише на низькооплачувану роботу. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Росіяни готують "парад" на 9 травня у зруйнованому Маріуполі - розвідка

Російські окупанти готують в Маріуполі "парад" на 9 травня. Через це в місті проводиться термінове прибирання центральних вулиць від завалів, тіл вбитих та нерозірваних російських боєприпасів.

До зруйнованого Маріуполя прибув перший заступник глави адміністрації президента Росії, відповідальний за питання внутрішньої політики РФ, Сергій Кирієнко. Відомо, що віднедавна саме він став новим кремлівським куратором питань щодо ОРДЛО.

Associated Press

Після двох етапів евакуації на "Азовсталі" досі залишаються цивільні, зокрема жінки і діти

У середу, 4 травня, завершився другий етап евакуаційної операції з Маріуполя. Із самого міста та околиць вдалося врятувати 344 людини. Всі вони виїхали у Запоріжжя.

"Домовляємось і сподіваємось – продовжити порятунок людей з "Азовсталі", з Маріуполя. Там ще залишаються цивільні. Жінки, діти", – зазначив президент Володимир Зеленський.

На "Азовсталі" ситуація залишається вкрай критичною – Арестович

Станом на вечір 4 травня російські окупанти прорвалися на територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі, утім українські захисники змогли відновити оборону. Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович пояснив, що Росія до 9 травня штурмуватиме "Азовсталь", аби показати якийсь результат.

Getty Images

Росіяни прорвалися на "Азовсталь", але зв'язок з українськими захисниками залишається - Арахамія

Станом на вечір 4 травня російські окупанти прорвалися на територію заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Незважаючи на це, українська влада має зв’язок із захисниками міста. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

На "Азовсталі" точаться кровопролитні бої: термінове звернення командира "Азову"

Полк "Азов" продовжує героїчну оборону у Маріуполі, яка триває уже 70-й день. "Азовці" досі перебувають на заводі "Азовсталь", попри те, що росіяни вже другий день, як вдерлися на територію підприємства. Про це йдеться у зверненні командира полку "Азов" підполковника Дениса Прокопенка.

Associated Press

"Штурм не припинявся ні на день": в РНБО спростували брехню Шойгу про Маріуполь

Центр протидії дезінформації при РНБО України спростував поширений міністром оборони Росії Сергієм Шойгу фейк про налагодження життя в Маріуполі. У ЦПД нагадали, що за кілька днів після публічної заяви президента РФ Володимира Путіна з вказівкою не штурмувати завод "Азовсталь" у Маріуполі Шойгу заявив, що у місті нібито налагоджується мирне життя, а з українськими військовими постійно намагаються домовитись про евакуацію. Насправді штурм не припинявся ні на день.

Пропагандист Соловйов похизувався використаним тубусом від NLAW, привезеним з Маріуполя

Російський пропагандист Володимир Соловйов, який напередодні побував в оточеному Маріуполі, похизувався використаним тубусом від британської протитанкової системи NLAW. Так званий трофей Соловйов показав у своїй програмі, яку ми не публікуємо, щоб не поширювати російську пропаганду.

Getty Images

В результаті обстрілу драмтеатру в Маріуполі загинули близько 600 людей - Associated Press

У Драмтеатрі в Маріуполі після бомбардування могли загинути близько 600 людей. Свідки заявили, що загинули жителі Маріуполя, які перебували поруч з будівлею закладу та багато з тих, хто перебував у середині приміщення. Розслідування журналістів базується на свідченнях 23 людей, які вижили під час бомбардування. Також є розповіді рятувальників та тих, хто раніше переховувався у театрі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генеральним секретарем Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішем. Глава держави висловив подяку особисто генеральному секретареві за його зусилля з евакуації українських громадян з «Азовсталі».

Завершився другий етап евакуації з Маріуполя - звернення Зеленського за 5 травня

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