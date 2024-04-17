Ситуація жахлива, Україна може програти: Business Insider про критичний дефіцит снарядів на фронті

Недостатні запаси боєприпасів в Україні означають, що її солдати не можуть вражати цілі, які їм потрібні, навіть найефективнішою зброєю. Зокрема HIMARS, на які покладалися українські воїни.

Про ймовірні катастрофічні наслідки на фронті йдеться у матеріалі Business Insider.

Американський ветеран Джонатан Покетт, який воює на боці України, розповів, що його підрозділ мав хорошу підтримку від HIMARS, але її ефективність була знижена, коли ракети стали закінчуватися.

Екіпажі HIMARS все частіше без роботи через снарядний голод / Фото: Getty Images

За його словами, постачання ракет почало зменшуватися в жовтні 2023-го, коли Росія почала новий наступ на Донецьку область України і коли республіканці в Конгресі почали гальмувати мільярдну допомогу США.

Оскільки ситуація із постачанням на фронті погіршувалася, Покетту артилеристи стали відповідати, що наразі не дуже зацікавлені в деяких цілях, коли він представляв потенційні варіанти удару. Ця зміна сталася тому, що закінчуються ракети.

Підрозділ почав ставати все більш вибірковим щодо своїх цілей, пояснив військовий.

Наприклад, припинили удари по російських полігонах. Колись вони були хорошою мішенню. Але оскільки полігони розташовані в тилу, ракети може збивати російська ППО. Раніше логіка полягала у тому, що принаймні один снаряд проходив ППО і влучав у ціль. Але зараз такі удари – невиправдана розкіш.

Серйозний дефіцит

У виданні наголошують, що Україні критично бракує поставок, зокрема боєприпасів для артилерії та протиповітряної оборони.

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Українські солдати кажуть, що мають нормувати запаси, тобто російські цілі, про які вони знають, можуть бути вражені, але залишаються недоторканими.

Покетт сказав, що критична нестача боєприпасів перешкоджає операціям. За словами американця, раніше українські військові скористалися будь-якою можливістю, щоб націлитися та спробувати знищити наступаючі групи російських військ.

Але українцям довелося змінити своє мислення. Раніше артилерія та міномети могли б відкрити вогонь по малій групі окупантів. Зараз для усунення загрози відправляють піхоту, піддаючи ризику життя українців.

За його словами, українські солдати настільки "відчайдушно потребують" боєприпасів, що просять у нього гранати та кулі кожного разу, коли він передає свою позицію новій команді.

Покетт зауважив, що проблема із західною допомогою полягає в тому, що вона надходить "ласими шматочками", з тривалими дебатами, які відкладають рішення про відправлення певного обладнання та різними рівнями підтримки, які надходять у різний час, що дуже ускладнює планування для України.

Україна може програти, якщо не отримає підтримки

Business Insider нагадує, що багато експертів і західних офіційних осіб заявляли, що ситуація для України є жахливою і що вона може програти війну Росії, якщо не отримає достатньої підтримки.

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Генерал Крістофер Каволі, голова командування США в Європі та Верховний головнокомандувач об’єднаних збройних сил НАТО, попередив цього тижня, що Росія може швидко виграти війну, якщо Україна не отримає більше допомоги. Він нагадав, що більшість грошей, затверджених для України, фактично підуть американським компаніям.

"Скільки їм ще потрібно доводити? Не зв'язуйте їм одну руку за спиною. Підтримайте Україну, допоможіть нам виграти цю війну", – звернувся до своїх співвітчизників Джонатан Покетт.

Раніше ми писали, як відбиваються українські захисники в умовах дефіциту боєприпасів.