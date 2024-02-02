"Ситуація зі снарядами непроста": генерал оцінив, чи втримають ЗСУ оборону

На тлі того, що Європа не встигає виконати обіцянку про терміни постачань мільйона снарядів, Росія вже отримала два мільйони боєприпасів від КНДР. Тож ситуація досить непроста.

У ЗСУ дуже непроста ситуація зі снарядами на фронті: бійці можуть запускати лише п’ять-сім тисяч боєприпасів на день, тоді як окупанти – 50-70 тисяч. А допомога від Європи зі снарядами просувається дуже повільно.

Про це ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант Ігор Романенко розповів у інтерв'ю OBOZ.UA.

Романенко прокоментував обіцянку Франції про постачання Україні 3000 снарядів щомісяця та заяву Німеччини про її спроможність суттєво прискорити та збільшити обсяги військової допомоги.

Нестача снарядів у ЗСУ

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"Тут важливо звернути увагу на два нюанси. Три тисячі снарядів не вистачить навіть на один день бойових дій. Росіяни щодня застосовують 50-70 тисяч снарядів. У нас раніше вдавалося застосовувати п’ять-сім тисяч. А тут дають три тисячі... " – пояснив ситуацію генерал-лейтенант.

Він також висловився про швидксіть допомоги з боєприпасами та нагадав, Європа має зобов’язання допомогти Україні з мільйоном снарядів 155-го калібру.

"Оскільки до закінчення терміну залишився один місяць, гадаю, ці зобов'язання не будуть виконані. Так само, як раніше Європа не виконала зобов'язань щодо постачання озброєнь, які сама на себе взяла", – сказав Романенко.

Водночас, звернув увагу він, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин передав Росії понад два мільйони снарядів калібру 152 мм.

"Це відповідь європейцям щодо того, що вони допомагають не так повільно, як нам здається. На жаль, ситуація досить непроста, і це потрібно брати до уваги", – наголосив ексзаступник голови Генштабу.

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Романенко також пригадав заяву ексміністра оборони Британії Бена Воллеса, в якій той закликав українців бути вдячними за допомогу.

"Але не тільки ми маємо бути вдячними, а й європейці нам – за те, що ми надали їм два роки спокійного життя. Нарешті вони прокинулися і почали переходити від пацифізму до турбот про обороноздатність кожної європейської країни, кожної країни НАТО (…) Фору у два роки ми їм вже дали – ціною життя наших захисників", – зазначив генерал-лейтенант.

Чи втримають оборону ЗСУ на тлі браку боєприпасів

Він дав свою оцінку, чи зможуть ЗСУ принаймні втримати оборону у цій ситуації гострої нестачі боєприпасів:

"Так, утримати зможуть. Незважаючи на всі проблеми, у нас дуже серйозна мотивація та концентрація сил. Усі труднощі будуть поступово подолані. Наші Сили оборони зупинили поступ супротивника по всьому фронту, тобто провели стратегічну оборонну операцію".

Нагадаємо, як повідомив військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров, в українських військ на фронті склалась критична ситуація з браком боєприпасів: у дуже економному режимі наявної кількості може вистачити на місяць-півтора. Є ризик втратити вже відвойовані міста.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Бракує боєприпасів, а ті, що є - не завжди якісні! Ексклюзив ТСН з боїв біля Бахмута

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