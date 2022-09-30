Ситуація зміниться, коли до РФ зайде перша партія гробів з 10-20 тисячами загиблих: експерт

Росіяни зрозуміють ціну диктаторських дій своєї влади, коли до РФ прийде партія із 10 чи 20 тисячами загиблих на війні в Україні.

Таку думку в інтерв'ю ТСН.ua висловив представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Луганській та Донецькій областях, правозахисник Павло Лисянський.

"Ситуація зміниться, коли до Російської Федерації зайде перша партія гробів, "вантажу 200". Коли ця партія буде з 10-20 тисяч (загиблих – Ред.), от тоді всі зрозуміють ціну цим діям диктаторського режиму Кремля", - сказав він.

Нагадаємо, колишній командувач американських військ у Європі, генерал у відставці Бен Годжес назвав оголошену в Росії мобілізацію, під яку потрапляють навіть чоловіки без досвіду служби в армії, навмисним вбивством своїх громадян. Насамперед це стосується національних меншин.

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