Ситуацію на Бахмутському напрямку вдається стабілізувати - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ розповів начальнику Штабу оборони Великої Британії про найскладнішу ділянку фронту.
Завдяки титанічним зусиллям Сил оборони обстановку на Бахмутському напрямку вдається стабілізувати, однак він залишається найскладнішим на фронті.
Про оперативну ситуацію на всій лінії фронту головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорив у п’ятницю, 24 березня, в телефонній розмові з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном.
“На Бахмутському напрямку - найбільш складно. Завдяки титанічним зусиллям Сил оборони обстановку вдається стабілізувати”, - повідомив головнокомандувач ЗСУ.
З британським колегою Залужний також обговорив питання посилення української ППО.
“Домовилися розвивати співпрацю і підтримувати зв‘язок. Вдячний адміралу Радакіну за підтримку. Завдяки допомозі партнерів ми тримаємося і неодмінно здобудемо перемогу”, - запевнив він.
Нагадаємо, російська окупаційна армія після багатьох місяців важких боїв не залишає спроб взяти Бахмут Донецької області, не дивлячись на втрати ані в живій силі, ані в техніці. Втім, ЗСУ успішно протистоять ворогові.
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