Ситуацію на Бахмутському напрямку вдається стабілізувати - Залужний

Завдяки титанічним зусиллям Сил оборони обстановку на Бахмутському напрямку вдається стабілізувати, однак він залишається найскладнішим на фронті.

Про оперативну ситуацію на всій лінії фронту головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорив у п’ятницю, 24 березня, в телефонній розмові з начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном.

“На Бахмутському напрямку - найбільш складно. Завдяки титанічним зусиллям Сил оборони обстановку вдається стабілізувати”, - повідомив головнокомандувач ЗСУ.

З британським колегою Залужний також обговорив питання посилення української ППО.

“Домовилися розвивати співпрацю і підтримувати зв‘язок. Вдячний адміралу Радакіну за підтримку. Завдяки допомозі партнерів ми тримаємося і неодмінно здобудемо перемогу”, - запевнив він.

Нагадаємо, російська окупаційна армія після багатьох місяців важких боїв не залишає спроб взяти Бахмут Донецької області, не дивлячись на втрати ані в живій силі, ані в техніці. Втім, ЗСУ успішно протистоять ворогові.

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