Скабєєва побідкалась, бо "не всі українці страждають": що розлютило пропагандистку

Пропагандистку засмутило, що українці під час війни мають електрику.
Російська пропагандистка Ольга Скабєєва цинічно побідкалася, що через дії терористів РФ "не всі українці зараз страждають". Її розлютило те, що в нашій державі більше не вимикають електрику.
Про це вона сказала в етері свого пропагандистського шоу.
Скабєєва заявила, що зараз, "на жаль, в Києві уже майже не буває перебоїв з електропостачанням". Саме цей факт зіпсував пропагандистці настрій.
"Українці не сидять без світла постійно. Найдовше, коли не було електрики, за інформацією Кличка, це - 10 годин. Всі американські пропагандисти вказують на те, що не виходить у нас або ми не намагаємося змусити всіх страждати в Україні", - цинічно заявила божевільна пропагандистка.
Російська пропаганда у війні проти України
Від 2014 року російська пропаганда активно поширює фейкові наративи про ситуацію в Україні, щоб змусити росіян ненавидіти українців та воювати проти нашої держави. Часто пропаганда вигадує абсолютно безглузді речі, як-от: "біолабораторії США", "приниження російськомовних", "нацисти в Україні". Також російські пропагандисти радіють загибелі українців через ракетні удари по електричних підстанціях, ТЕЦ та звичайних житлових будинках. Метою цього є виправдання геноциду Росії проти громадян України.
Раніше неадекватна пропагандистка Ольга Скабєєва знову хотіла "брати Київ", поки президент Зеленський перебуває за кордоном. Інший пропагандист Антон Красовський закликав топити українських дітей у річці, а людей живцем спалювати в житлових будинках.
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