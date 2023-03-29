Скабєєва побідкалась, бо "не всі українці страждають": що розлютило пропагандистку

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва цинічно побідкалася, що через дії терористів РФ "не всі українці зараз страждають". Її розлютило те, що в нашій державі більше не вимикають електрику.

Про це вона сказала в етері свого пропагандистського шоу.

Скабєєва заявила, що зараз, "на жаль, в Києві уже майже не буває перебоїв з електропостачанням". Саме цей факт зіпсував пропагандистці настрій.

"Українці не сидять без світла постійно. Найдовше, коли не було електрики, за інформацією Кличка, це - 10 годин. Всі американські пропагандисти вказують на те, що не виходить у нас або ми не намагаємося змусити всіх страждати в Україні", - цинічно заявила божевільна пропагандистка.

Російська пропаганда у війні проти України

Від 2014 року російська пропаганда активно поширює фейкові наративи про ситуацію в Україні, щоб змусити росіян ненавидіти українців та воювати проти нашої держави. Часто пропаганда вигадує абсолютно безглузді речі, як-от: "біолабораторії США", "приниження російськомовних", "нацисти в Україні". Також російські пропагандисти радіють загибелі українців через ракетні удари по електричних підстанціях, ТЕЦ та звичайних житлових будинках. Метою цього є виправдання геноциду Росії проти громадян України.

Раніше неадекватна пропагандистка Ольга Скабєєва знову хотіла "брати Київ", поки президент Зеленський перебуває за кордоном. Інший пропагандист Антон Красовський закликав топити українських дітей у річці, а людей живцем спалювати в житлових будинках.

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