Скабєєва заявила, що ядерний удар по Британії РФ треба було завдати у день похорону Єлизавети ІІ

Так, пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва на погрози депутата Держдуми вдарити по Великій Британії відреагувала пропозицією зробити це у день похорону королеви Єлизавети II, 19 вересня.

Про це пропутінська телеведуча заявила 19 вересня у прямому ефірі пропагандистского федерального телеканалу.

На слова депутат Держдуми РФ, генерал-лейтенанта Андрія Гурульова: "Навіщо нам бомбити Україну чи Німеччину, якщо Британія є. Корінь зла", Скабєєва відповіла: "Тоді треба було це робити сьогодні. Там усі найкращі люди на похоронах, прости Господи".

Варто зазначити, що 19 вересня Велика Британія прощалася з королевою Єлизаветою II, яка померла 8 вересня. Урочисту службу, як відомо, відвідало понад 2 тисячі осіб.

На службі були присутні батьки принцеси Уельської, Керол і Майкл Міддлтони, президент Франції Еммануель Макрон та його дружина Бріжит, президент США Джо Байден з дружиною Джилл, екпрем'єр-міністр Борис Джонсон з дружиною Керрі, прем'єр-міністерка Ліз Трасс із чоловіком, король Іспанії Філіп VI і королева Летиція, король і королева Бельгії Філіп і Матильда, король Йорданії Абдалла II і королева Ранія, княгиня Монако Шарлін і князь Альбер II, король Швеції Карл Густав і королева Сильвія та багато інших.

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