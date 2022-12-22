Скабєєва знову захотіла "брати Київ, поки Зеленський за кордоном" 

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва знову захотіла "брати Київ", поки президент Зеленський перебуває за кордоном.

Про це вона заявила в етері своєї пропагандистської програми.

Російська пропагандистка заявила, що мовляв, після США президент Зеленський вирушить із візитами до Великої Британії, Франції та Німеччини, де він переконуватиме союзників посилити військову допомогу Україні. Це потішило Скабєєву.

"Зеленський тиждень буде у роз'їздах, а значить - треба брати Київ", - заявила неадекватна російська пропагандистка.

Візит Зеленського до США та реакція Кремля

Український президент Володимир Зеленський відвідав Вашингтон на запрошення Джо Байдена. Там він зустрівся з президентом США та виступив у Конгресі.

Візит президента до США спровокував істерику в Кремлі. 21 грудня речник Путіна Пєсков заявив, що "нічого доброго від візиту Зеленського до США не варто очікувати". Речниця російського МЗС Марія Захарова накинулась на українського лідера та нецензурно висловилась про президента Зеленського.

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