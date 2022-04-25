Скалічених дітей під час обстрілів доправили на лікування до Німеччини: лікарі аплодують стійкості юних пацієнтів

Скалічених дітей під час обстрілів доправили на лікування до Німеччини: лікарі аплодують стійкості юних пацієнтів

Від початку повномасштабного вторгнення Росії пів мільйона українських дітей довелося вивезти на лікування за кордон, бо медзаклади, де вони лікувались раніше, або розбомбили, або під постійними обстрілами.

Онкохворі та поранені діти з різних регіонів України, багато кого з них вивозили з-під обстрілів вирушили на продовження лікування до Німеччини. Евакуацією пацієнтів спільно займаються Міністерство охорони здоров’я України та Єврокомісія, про це йдеться в ТСН.

«Коли перший вибух стався ,я дивлюся вгору і бачу вона падає на нас і ще раз впала після другого вибуху, і вже піднялася, і ми почали з мамою бігти у вокзал», - розповідає свої спогади у львівській лікарні 17-річна Єлизавета Баранова зі Слов'янська.

Дівчинка разом з мамою рятувалась від «руского міру» і потрапила під обстріл рашистів на вокзалі Краматорська. Ракета влучила за 20 метрів від неї. «Осколок пройшов крізь руку. Добре що він пройшов, а не залишився там», - додає дівчинка.

Сусідка по палаті - Тетяна з Харківщини. Її тяжко поранили 25 березня у рідному Барвінковому. «В мене відлетів осколок… Я розмовляла з подругою і почала кричати, що в мене відірвало руку, я думала що це так. Відкритий перелом, відірвало нерви, сосуди, там рана. Страшно було, що буде далі, от того, що я думала, що в мене руки немає», - ділиться дівчинка.

Їй зробили 4 операції, вона почала відчувати руку, але пальцями досі поворушити не може. За кордоном дівчину чекає складна реабілітація, аби рука запрацювала знов. «Я хотіла бути поліцейським, але, на жаль, я в цьому році не вступатиму, бо там треба здавати фізичні нормативи», - додає вона

Лише з цієї лікарні за кордон нині їде 8 дітей. «Ті, які стабілізовані і транспортабельні, тому що не всі дітки, на жаль, вирушити на до лікування», - повідомляє директор дитячої лікарні Іван Міськів.

Зі Львова у медичному конвої 13 швидких, вдосвіта вони рушать до Польщі, вже звідти літаком до Німеччини. На українсько-польському кордоні медичний конвой вже чекають, а далі година їзди до летовища у Польщі.

Ледь витримує дорогу родина з Донеччини, в ній було п’ятеро дітей. Одну дитину поховали, інших- сподіваютсья вилікувати за кордоном. Під час евакуації з Курахове автобус, що їх віз, потрапив в аварію. «Наш водій, на жаль, порушив правила дорожнього руху, наша старша донечка загинула, друга дівчинка отримала важкі травми, третя - з розривом нирки», - розповідає мама дівчаток.

Аби під час подорожі надати необхідну допомогу, юних пацієнтів супроводжують медики одразу трьох країн - України, Польщі та Німеччини. «Ми всю дорогу стежили за станом дітей. Жодних відхилень не було. Вже працюємо півтора місяці, транспортували людей з Бучі, Ірпеня і Києва. Переважно це пацієнти, які постраждали від ракет і мін», - розповідає керівник трансферу Якуб Балабан.

Від 24 лютого на лікування за кордон вивезли пів мільйона українських дітей

Тяжких пацієнтів піднімають на борт спеціальним ліфтом, легші- йдуть самі. Лікарі аплодують дітям, які попри важкі травми піднімаються на борт самостійно.

Під початку повномасштабної російської агресії за кордон на лікування вже підправили пів мільйона дітей. Це спільна домовленість українського МОЗ та Єврокомісії. Прийняти українців за кордоном зголосились 15 клінік. «Ми вводимо дані пацієнта в систему Євросоюзу, медично інформаційну систему, впродовж доби, максимум дві, ми отримуємо, яка клініка забере цього пацієнта, який буде трансфер», - зазначає заступниця міністра охорони здоров’я України Ірина Микичак.

Загалом європейські клініки готові прийняти десять тисяч українців, які потребують лікування чи реабілітації.

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