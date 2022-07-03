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Скандал із "сепаратистами": в МЗС України нагадали іноземним ЗМІ, що в ОРДЛО воює Росія

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Скандал із "сепаратистами": в МЗС України нагадали іноземним ЗМІ, що в ОРДЛО воює Росія

Видання Agence France Presse використало у заголовку новини словосполучення "українські сепаратисти".

Речник МЗС Олег Ніколенко нагадав іноземним ЗМІ, що українська армія на Донбасі безпосередньо воює з російською.  

В МЗС застерегли і нагадали, що твердження російської пропаганди  нібито на Донбасі українські військові чинять опір "сепаратистам" з псевдореспублік у ОРДЛО, а не російській армії, не відповідає дійсності.

Про це Олег Ніколенко написав у Twitter, відреагувавши на заголовок у виданні Agence France Presse.

"AFP стали жертвами російської пропаганди. Шокуюче, але вони називають російські сили вторгнення "українськими сепаратистами", подаючи війну РФ проти України як внутрішній конфлікт. Кремль у захваті. Що далі? Це "українські сепаратисти" запускають крилаті ракети з Каспійського моря?", – наголосив він.

У тексті новини вживається термін "підтримувані Росією українські сепаратисти".

З AFP заголовок потрапив у стрічки деяких інших видань без змін, зокрема Al-Arabiya, Al Jazeera, Barrons. 

Нагадаємо, МЗС України спростувало заяви про те, що РФ хотіла зупинити війну ще в березні.

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