Скандал із "сепаратистами": в МЗС України нагадали іноземним ЗМІ, що в ОРДЛО воює Росія

Скандал із "сепаратистами": в МЗС України нагадали іноземним ЗМІ, що в ОРДЛО воює Росія

Видання Agence France Presse використало у заголовку новини словосполучення "українські сепаратисти".

Речник МЗС Олег Ніколенко нагадав іноземним ЗМІ, що українська армія на Донбасі безпосередньо воює з російською.

В МЗС застерегли і нагадали, що твердження російської пропаганди нібито на Донбасі українські військові чинять опір "сепаратистам" з псевдореспублік у ОРДЛО, а не російській армії, не відповідає дійсності.

Про це Олег Ніколенко написав у Twitter, відреагувавши на заголовок у виданні Agence France Presse.

#BREAKING @AFP became a victim of Russian propaganda. It egregiously calls Russia’s invading army “Ukraine separatists”, presenting Russia’s war against Ukraine as an internal conflict - Kremlin is cheering. What next - “Ukraine separatists” fire cruise missiles from the Caspian? https://t.co/5kk0fO6LVn — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 3, 2022

"AFP стали жертвами російської пропаганди. Шокуюче, але вони називають російські сили вторгнення "українськими сепаратистами", подаючи війну РФ проти України як внутрішній конфлікт. Кремль у захваті. Що далі? Це "українські сепаратисти" запускають крилаті ракети з Каспійського моря?", – наголосив він.

У тексті новини вживається термін "підтримувані Росією українські сепаратисти".

#BREAKING Ukraine separatists say they have encircled Lysychansk: agencies pic.twitter.com/jE0s4roTAk — AFP News Agency (@AFP) July 2, 2022

З AFP заголовок потрапив у стрічки деяких інших видань без змін, зокрема Al-Arabiya, Al Jazeera, Barrons.

Нагадаємо, МЗС України спростувало заяви про те, що РФ хотіла зупинити війну ще в березні.

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