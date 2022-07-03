Скандал із "сепаратистами": в МЗС України нагадали іноземним ЗМІ, що в ОРДЛО воює Росія

Видання Agence France Presse використало у заголовку новини словосполучення "українські сепаратисти".
Речник МЗС Олег Ніколенко нагадав іноземним ЗМІ, що українська армія на Донбасі безпосередньо воює з російською.
В МЗС застерегли і нагадали, що твердження російської пропаганди нібито на Донбасі українські військові чинять опір "сепаратистам" з псевдореспублік у ОРДЛО, а не російській армії, не відповідає дійсності.
Про це Олег Ніколенко написав у Twitter, відреагувавши на заголовок у виданні Agence France Presse.
#BREAKING @AFP became a victim of Russian propaganda. It egregiously calls Russia’s invading army “Ukraine separatists”, presenting Russia’s war against Ukraine as an internal conflict - Kremlin is cheering. What next - “Ukraine separatists” fire cruise missiles from the Caspian? https://t.co/5kk0fO6LVn— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) July 3, 2022
"AFP стали жертвами російської пропаганди. Шокуюче, але вони називають російські сили вторгнення "українськими сепаратистами", подаючи війну РФ проти України як внутрішній конфлікт. Кремль у захваті. Що далі? Це "українські сепаратисти" запускають крилаті ракети з Каспійського моря?", – наголосив він.
У тексті новини вживається термін "підтримувані Росією українські сепаратисти".
#BREAKING Ukraine separatists say they have encircled Lysychansk: agencies pic.twitter.com/jE0s4roTAk— AFP News Agency (@AFP) July 2, 2022
З AFP заголовок потрапив у стрічки деяких інших видань без змін, зокрема Al-Arabiya, Al Jazeera, Barrons.
Нагадаємо, МЗС України спростувало заяви про те, що РФ хотіла зупинити війну ще в березні.
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