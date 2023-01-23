Скандал із закупівлею продуктів для ЗСУ: у Верховній Раді розповіли подробиці після засідання комітету

У Верховній Раді на засіданні комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки заслухали керівництво Міноборони та антикорупційних органів щодо можливих зловживань із закупівлею продуктів для ЗСУ.

Про це повідомила заступниця голови комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла.

Народні обранці звернулися до правоохоронців з проханням приділити увагу розслідуванню. Також там пообіцяли, що частково дозволять оприлюднювати інформацію про державні закупівлі в умовах воєнного стану. В Раді уточнили, що також перевірять інші оборонні закупівлі, які стосуються зброї, палива тощо.

Під час засідання комітету нардепи заслухали:

Були представлені контракти.

Міністр оборони доповів та пояснив деталі.

НАБУ розповіло, що з цього питання відкрито кримінальне провадження.

ДБР та СБУ розповіли, що за низкою процесів закупівель і постачання харчування тривають розслідування.

Скандал із закупівлею продуктів для ЗСУ

Напередодні одне з видань оприлюднило інформацію про завищені ціни під час закупівлі продуктів харчування для військових. У Міноборони ці дані одразу ж спростували.

23 січня міністр оборони Олексій Резніков висловив свою позицію щодо скандалу. Він зауважив, що нібито журналісти перекрутили дані, а інформація про зловживання була опублікована напередодні засідання у форматі "Рамштайн".

В НАБУ повідомили, що їхні детективи розслідують закупівлю продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами. Розслідування щодо цього почалося ще до публікації матеріалів у ЗМІ.

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