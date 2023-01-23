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Скандал із закупівлею продуктів для ЗСУ за завищеними цінами: у НАБУ відреагували

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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4407
Час на прочитання
2 хв
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Скандал із закупівлею продуктів для ЗСУ за завищеними цінами: у НАБУ відреагували

Фото: Flickr/НАБУ

НАБУ перевіряє закупівлі на суму понад 13 млрд грн.

Національне антикорупційне бюро розслідує закупівлю продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами. Розслідування щодо цього почалось ще до публікації матеріалів у ЗМІ. 

Про це повідомили в НАБУ. 

"З огляду на резонансні публікації у ЗМІ про можливі зловживання Міноборони при закупівлі продуктів харчування для військових, повідомляємо, що викладена інформація відома НАБУ і CАП, вона досліджується в межах кримінального провадження, розпочатого за власними напрацюваннями до оприлюднення в медіа. З-поміж іншого, слідство перевіряє закупівлі на понад 13 млрд грн. Попередня правова кваліфікація – ч.5 ст.191 КК України", - йдеться у повідомленні. 

У НАБУ не оприлюднили подробиць розслідування, наголосивши, що дана інформація засекречена. 

Скандал із закупівлею продуктів для ЗСУ: що відомо 

Напередодні журналісти одного із видань опублікували власне розслідування про те, що Міністерство оборони нібито закуповує продукти харчування для армії за завищеними цінами. Оборонне відомство одразу ж спростувало цю інформацію. 

23 січня міністр оборони Олексій Резніков також пояснив ситуацію довкола скандальних закупівель. Він наголосив, що журналісти нібито маніпулюють інформацією, а у даних щодо закупівель сталась "технічна помилка". 

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Дата публікації
Перегляди
4407
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