Скандал із закупівлею продуктів для ЗСУ за завищеними цінами: у НАБУ відреагували

Національне антикорупційне бюро розслідує закупівлю продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами. Розслідування щодо цього почалось ще до публікації матеріалів у ЗМІ.

Про це повідомили в НАБУ.

"З огляду на резонансні публікації у ЗМІ про можливі зловживання Міноборони при закупівлі продуктів харчування для військових, повідомляємо, що викладена інформація відома НАБУ і CАП, вона досліджується в межах кримінального провадження, розпочатого за власними напрацюваннями до оприлюднення в медіа. З-поміж іншого, слідство перевіряє закупівлі на понад 13 млрд грн. Попередня правова кваліфікація – ч.5 ст.191 КК України", - йдеться у повідомленні.

У НАБУ не оприлюднили подробиць розслідування, наголосивши, що дана інформація засекречена.

Скандал із закупівлею продуктів для ЗСУ: що відомо

Напередодні журналісти одного із видань опублікували власне розслідування про те, що Міністерство оборони нібито закуповує продукти харчування для армії за завищеними цінами. Оборонне відомство одразу ж спростувало цю інформацію.

23 січня міністр оборони Олексій Резніков також пояснив ситуацію довкола скандальних закупівель. Він наголосив, що журналісти нібито маніпулюють інформацією, а у даних щодо закупівель сталась "технічна помилка".

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