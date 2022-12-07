Скандал на каналі "Дождь": Арестович запропонував лібералам з Росії відповісти на чотири питання

Арестович наголосив, що українцям з імперіалістами не по дорозі.

Радник Офісу президента Олексій Арестович після скандалу із телеканалом "Дождь" запропонував російським ліберальним журналістам відповісти на чотири питання.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

Арестович запропонував російським журналістам відповісти на чотири запитання:

Чий Крим?

Чия Чечня?

Чий Татарстан?

Чи потрібне ядерне розброєння Росії після війни з Україною?

Арестович зазначив, що лише після цього стане зрозуміло, з ким українці мають справу.

"Для нас зрозуміло, що РФ має втратити ядерну зброю за результатами цієї війни. Не можна залишати можливість черговому диктатору загрожувати всьому світу знищенням через те, що він хоче залишатися при владі. Росіяни, які вважають, що всі поневолені народи у складі РФ є невід'ємною частиною імперії, ми вважаємо імперцями, від яких виходить небезпека", - наголосив Арестович.

Скандал із телеканалом "Дождь"

На російському телеканалі "Дождь" ведучий Олексій Коростельов запропонував росіянам повідомляти про стан справ у мобілізованих, щоб їм допомогти на війні проти Україні. Через це стався гучний скандал, оскільки це ЗМІ позиціонує себе, як ліберальне та антипутінське. Після цього Коростельова звільнили.

6 грудня національна рада з електронних ЗМІ Латвії ухвалила рішення про анулювання ліцензії каналу "Дождь". Голова Ради Іварс Аболіньш уточнив, що рішення про відкликання ліцензії на мовлення було ухвалено у зв'язку із загрозою національній безпеці та громадському порядку. Вже від 8 грудня "Дождь" припинить мовлення у Латвії. Це зробила також Литва.

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