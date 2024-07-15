Скандал у 59-й бригаді: в чому звинувачують комбрига і чому втрутився Сирський - всі подробиці

У 59-й бригаді ЗСУ здійснять перевірку після звернення парамедикині Катерини Поліщук. Вона звинуватила командира в злочинних наказах.

Що стало причиною скандалу - у матеріалі ТСН.ua.

З чого все почалося

Першою про ситуацію з керівництвом в 59-й бригаді публічно заявила парамедикиня Катерина "Пташка" Поліщук, яка боронила Маріуполь. Вона закликала здійснити службову перевірку командира бригади Богдана Шевчука. "Пташка" заявила, що понад рік перебувала у зоні бойових дій разом з бійцями бригади Якова Гандзюка. Тоді командували бригадою Вадим Сухаревський та Максим Стеценко.

Крім того, Поліщук звернулася до президента України з проханням здійснити службове розслідування щодо Богдана Шевчука.

Вона заявила, що "Шевчук віддавав злочинні накази, нехтував життям бійців, через що частина з них загинула, а також усував усіх незгодних командирів". Поліщук додала, що Шевчука призначили командиром через родинні звʼязки.

"Оскільки тисячі військовослужбовців досі залишаються виконувати бойові завдання в зоні ведення бойових дій під керівництвом Шевчука, прошу вас, пане Верховний головнокомандувачу, звернути увагу та провести службову перевірку за фактами злочинних наказів, свідомої недбалості, нехтування життям та здоровʼям особового складу, дії, що призвели до гибелі великої кількості військовослужбовців, в тому числі і з високих керівних посад, егоїзм, сліпий карʼєризм, усунення всіх "незгодних" командирів, пригнічення бойового духу та приниження особового складу повною байдужістю до основної мети військовослужбовців та його, як командира у війні з ворогом", — написала вона в Instagram.

Поліщук заявила, що йде з бригади через "нелюдське та непрофесійне" ставлення Шевчука.

На тлі звернення Поліщук лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив, що командир бригади Богдан Шевчук "творить беззаконня, яке виходить за межі розумного".

"Мова не йде про втрату позицій чи територій, проблема набагато більша і страшніша — некомпетентність командира бригади, його необдумані злочинні накази, які призвели до взагалі непотрібних втрат в особовому складі бригади", — написав "Алекс".

Він навів кілька прикладів, коли своїми діями командир бригади завдавав шкоди бійцям бригади. Останнім таким прикладом є переведення на передову майже всієї верхівки розвідки бригади. У результаті очільник розвідки, очільник артилерії одного з приданих батальйонів, головний сержант роти розвідки загинули, а командир іншої роти отримав поранення.

Бійці 59-ї ОМПБр почали звертатися до журналістів, щоб надати максимального розголосу про ситуацію.

Крім того, український військовий журналіст Юрій Бутусов заявив про загрозу втрати прифронтового міста Красногорівки і звинуватив у некомпетентності нового комбрига 59 бригади імені Якова Гандзюка Богдана Шевчука.

Реація Генштабу

Після публічного розголосу про, як заявляється, неефективне командування в 59-й окремій мотопіхотній бригаді імені Якова Гандзюка, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський скерував робочу групу у бригаду.

"Головнокомандувач ЗСУ прийняв рішення щодо виїзду до зони відповідальності зʼєднання комплексної робочої групи на чолі з очільником Військової служби правопорядку Збройних сил. Перевірка має зʼясувати нещодавні втрати серед особового складу", - зазначають у Генштабі.

Реакція 59-ї бригади

Після публічного розголосу про командира бригади офіцер 59-ї бригади Сергій Цехоцький заявив, що "Пташка" не служила у бригаді, а співпрацювала з нею як волонтерка. Робити висновки й давати оцінку діям командира, на його думку, це зовсім неправильно, бо для цього треба мати "певну освіту і знання".

"Щоб казати про те, що той командир хороший, а той поганий, треба мати якісь підстави", — зазначив він в коментарі Hromadske.

Також він додав, що Шевчук "зі шкіри пнеться", аби щось зробити та забезпечити бригаду. Він постійно "перебуває в русі", а не просто сидить в штабі. Загалом Цехоцький заявив, що не можна виносити подібні заяви у публічний простір, бо це бʼє по моральному духу.

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