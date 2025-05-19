Скандал у 59-й бригаді: екскомандир пояснив імовірні причини відставки

Екскомандир 59-ї Окремої штурмової бригади у складі Сил безпілотних систем, підполковник Богдан Шевчук

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Екскомандир 59-ї Окремої штурмової бригади у складі Сил безпілотних систем, підполковник Богдан Шевчук підтвердив свою відставку. За його словами, причиною могла бути «напруга на Покровському напрямку.»

Про це розповів підполковник Богдан Шевчук “Суспільному”.

Шевчук повідомив, що наказ про зняття його з посади командира 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем надійшов вночі 16 травня без попередження.

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«Причиною могла бути напруга на Покровському напрямку. Бригади просто не витримують натиску противника. Був ризик оточення людей, я прийняв самостійне рішення про виведення особового складу з позицій. Це питання утримання населеного пункту», — сказав Шевчук.

За його словами, якби ця позиція була розташована в посадці, то це б не відігравало таку ключову роль.

«Головнокомандувачу та президенту це не сподобалось і вирішили мене зняти з посади», — додав Богдан Шевчук.

За його словами, рішення про зняття з посади ухвалив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

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«Можливо, на його думку, я десь не впорався» — сказав Шевчук.

Він також додав, що ситуація на Покровському напрямку дуже напружена і зазначив, що зараз він допомагає Олександру Саку, який прийшов на його заміну, увійти у курс справ.

«Я жив цією бригадою. Насправді в 59-й бригаді зараз сформована надпотужна команда і вона показує результати на полі бою», — сказав він.

За словами Шевчука, 59-та бригада зараз ефективно воює проти 6 російських бригад.

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«Цьому потрібно не заважати. Тому намагаюсь якомога детальніше увести в курс справ нового командира бригади. Бригада у тяжких боях згуртувалася. Почали приймати правильні кадрові рішення. Я дуже задоволений роботою команди 59-ї бригади», — зазначив екскомбриг.

За його словами, у 59-й бригаді «дуже мотивований особовий склад». Більшість командирів батальйонів мають право на звільнення, хтось був у полоні, хтось має інвалідність другої групи, працює з ампутацією і керує боєм.

«Це потужний колектив — майбутнє Збройних Сил, який ні в якому разі не можна втратити», — сказав Шевчук.

Тим часом, пресофіцер 59-ї бригади не підтвердив Суспільному усунення з посади Богдана Шевчука, наголосивши, що офіційно той продовжує виконувати повноваження командира бригади й розпорядження про його звільнення немає.

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«Це все на рівні чуток», — сказав він.

Заміна комбрига в 59-й бригаді

Відставка Шевчука відбулася днями — 15-16 травня.

Про усунення з посади Шевчука приймав не командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський, а головком Олександр Сирський.

Причини заміни комбрига поки що не розголошуються. ЗМІ із посиланням на джерела, припускають, що вони криються в ускладненні обстановки на тій ділянці Покровського напрямку, де тримає оборону 59-ї ОШБр. Вона вже кілька місяців стоїть на відрізку, де росіяни не зупиняють свої штурми і останні тижні мають успіхи в просуванні.

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Як вже йшлося раніше, на місце підполковника Богдана Шевчука прийшов полковник Олександр Сак, який донедавна очолював 53 бригаду, а до цього 47 окрему механізованої бригади «Маґура».

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