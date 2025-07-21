Скандал у 60 бригаді: медик заявив про приховування санітарних втрат та інші «кричущі порушення»

Скандал у 60 бригаді

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Начальник медпункту 3 механізованого батальйону 60 ОМБр Андрій Зотя заявив про «кричущі правопорушення» у своїй бригаді. Він стверджує, що командири вимагають не надавати медичне забезпечення пораненим бійцям, бо «нема кому йти на позиції».

Про це Андрій Зотя написав у Facebook.

Зокрема, у зверненні йдеться про:

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перешкоджання звільненню військовослужбовців за станом здоров’я;

вимоги не надавати медичне забезпечення пораненим бійцям;

можливі факти приховування санітарних втрат;

тиск на медпрацівників з боку посадових осіб бригади;

ознаки службової недбалості та непрофесійної поведінки окремих командирів.

Медик звинуватив командира батальйону та начальника штабу, що вони вимагали скасувати звільнення військовослужбовцям по стану здоров’я.

«Проте, це не єдиний факт порушення прав військовослужбовців. В нашій бригаді, під керівництвом командира бригади…, такі випадки трапляються регулярно. Також мені відомі факти приховування санітарних втрат, які не заносяться в журнал бойових дій», — йдеться в повідомленні начмедпункту.

Також Зотя стверджує, що начальник штабу та командир батальйону регулярно в телефонних розмовах наказують йому не надавати медичного забезпечення військовослужбовцям.

«Я готовий надати свідчення та докази правоохоронним органам про кричущі правопорушення керівництвом нашої бригади, батальйону та їх професійну некомпетентність. Начальник медичної служби бригади, Башмаков Дмитро Геннадійович займається виключно покриванням злочинних наказів комбрига та комбатів», — зазначив військовий медик.

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Також він додав до допису голосове повідомлення начальника штабу та запис телефонної розмови з начальником медичної служби, де перший говорить про те, що «хоч трупи привозять — звільнення не надавати», а другий — «що війна все спише».

Що кажуть у бригаді

У пресслужбі 60-ї бригади запевнили, що за даним фактом розпочато службову перевірку. До з’ясування обставин долучили представників контролюючих органів та військової служби правопорядку. Матеріали, у тому числі надані аудіозаписи, будуть вивчені.

«Командування висловлює готовність сприяти об’єктивному розслідуванню та наголошує на неприпустимості тиску на медичних працівників або обмеження прав військовослужбовців. У разі підтвердження викладених фактів винні особи будуть притягнуті до відповідальності згідно з нормами військового та кримінального законодавства», — запевняє 60 бригада.

Реакція Уповноваженої з питань захисту прав військовослужбовців

Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова також прокоментувала скандал.

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Вона зізналася, що припускала, що з 60-ю бригадою може статися публічний скандала. Про це військова омбудсменка доповідала командуванню всіх рівнів, в тому числі головкому Сирському.

«Мала перед тим годинну розмову з комбригом. Не допомогло. Зараз в Генштабі лежить уже два моїх листи з вимогою перевірки іншого, суміжного, підрозділу, де вибухне з дня на день. Жодної реакції», — зазначила Решетилова.

Раніше доброволець із США поскаржився на «м’ясників» та «хабарників» у 59 бригаді ВСУ.