Скандал у Кропивницькому: під час тривоги хлопця не хотіли пускати до укриття й обізвали боягузом

Вахтер заявив, що сирени не потрібно боятись і варто бути "мужиком, а не боягузом".

Про це повідомляє місцеве видання CBN.

18-річний Нестор розповів, що 31 липня під час повітряної тривоги його відмовились пустити в укриття школи №14. Вахтер заявив, що хлопцю варто бути "мужиком, а не боягузом" та не боятись сирени.

Нестор розповів, що коли почалась тривога, він відкрив інтерактивну карту, щоб подивитися укриття. Найближче сховище було розташоване в школі №14.

"До приміщення мене впустили, але вахтер не хотів пропускати до укриття. Я наполіг на тому, щоб пройти, адже це моя безпека. Він увесь час впирався, а коли я став ще більше наполягати на своєму, то перейшов на образи і просто хамську поведінку. Але до укриття через хвилин сім тривоги все-таки провів", - розповів хлопець.

Коли сирена замовкла, але тривога ще тривала - вахтер почав наполягати, щоб Нестор йшов геть, проте хлопець цього не зробив.

Директор школи Олександр Саржевський розповів, що він не вірить хлопцю та наполягає, що вахтер ні у чому не винен.

"Я не вірю, вчора така людина була, що не могла так зробити, тому що у нього онука у Харкові була під ракетними ударами. Тож він не міг так вчинити, для нього це дуже хвороблива тема. Взагалі ми людей пускаємо. Все відбувається так: людина телефонує за номером, черговий її зустрічає та запускає до укриття. Наприклад, у четвер, коли вибухи були, у школі діти були, за ними прийшли їхні батьки, і ми їх також провели до укриття", - каже директор школи.

Заступником директора школи з господарської частини Едуард Тітаренко розповів, що ймовірно черговий не пустив хлопця до укриття, бо побоювався провокацій.

"Якби там жінка була, діти були, то можна було б впустити, а так… А так то черговий тут один, і хто знає, яка ситуація може статися. Я буду розбиратись з цим питанням. Якщо б тут ще люди були, то заходьте, а так він же не може покинути свій пост і сидіти з ним в укритті", - каже заступник директора школи.

Нагадаємо, у Києві громадський транспорт зупинятиметься на час повітряної тривоги.

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