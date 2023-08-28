Скандал у Міноборони: польська фірма вивела з України мільярди гривень, а зброї так і не поставила - ЗМІ

Через зрив замовлення ЗСУ майже рік не отримували важливих снарядів.

Польська фірма Alfa вивела з України мільярди гривень, проте обіцяного екіпірування та зброї такі не поставила для ЗСУ. Тепер щодо деяких контрактів тривають розгляди в міжнародних судах.

Про це йдеться у матеріалі "Української правди".

Постачання на 3,3 мільярди гривень

Alfa у квітні 2022 року отримала контракт на постачання кількох самохідних гаубиць "Гвоздика", 122-мм боєприпасів до гаубиці Д-30 та 122-мм ракет до "Града". Вартість контракту становила 3,3 мільярда гривень.

За це фірма отримала 50% передоплати. Проте за даними журналістів, до України привезли лише невелику частину зброї із заявленої: до Д-30 з великим запізненням приїхала лише десята частина боєприпасів, ракет до "Града" – третина, а "Гвоздики", хоч і приїхали всі, але в такому стані, що точно не відповідає заявленому в угоді технічному класу.

Станом на початок 2023 року польська компанія мала майже 1,7 мільярда гривень дебіторської заборгованості перед МОУ.

Постачання екіпірування для ЗСУ

У квітні 2022 року Міноборони уклало ще один контракт на постачання екіпірування для ЗСУ. Йшлось про 20 тисяч балістичних шоломів, 20 тисяч бронежилетів та 40 тисяч бронеплит до них. Сума угоди – 24,5 мільйона євро зі 100-відсотковою передоплатою.

Alfa, хоч і зі зривом термінів, спромоглась поставити всі бронежилети і плити.

Із 16 тисяч шоломів 11 тисяч повернули одразу як непридатні, а ще 5 тисяч так і лежали на складі, не прийняті на баланс ЗСУ.

"І попри факти зриву поставок, 25 жовтня 2022 року Міноборони знову замовляє в Alfa ще 20 тисяч шоломів і 50 тисяч бронежилетів на суму майже 50 мільйонів євро. Цього разу обійшлося без передоплати. І це добре, адже шоломи так і не приїхали в Україну, а половина поставлених бронежилетів не пройшла балістичних випробувань", - йдеться у розслідуванні.

Закупівлі на 17 мільярдів гривень

Та на цьому не все: 27 квітня 2022 року Міноборони уклало контракти на із державним спецімпортером зброї - компанією "Прогрес" на суму 17 мільярдів грн. Розслідувачі пишу, що за їхніми джерелами, болгарські постріли до Д-30, Д-20 і реактивні снаряди для "Градів" українська компанія планувала закупити через польську Alfa.

"Наскільки відомо "Українській правді", угоди з поляками в "Прогрес" курував заступник директора та колишній заступник міністра оборони Олександр Миронюк. Він відомий по скандальному обшуку в кримінальній справі про закупку неякісних бронежилетів, у ході якого в Миронюка виявили мільйони різної валюти в дивані. Тобто за 5 днів польська компанія отримала різних контрактів від України на майже 21 мільярд гривень", - йдеться у матеріалі.

Розслідувачі зауважують, що через посередника вартість таких самих снарядів уже зросла на 57%.

У червні 2022 Міноборони знову укладає контракти із польською компанією на 2,6 млрд грн.

120-мм мін (понад 11 мільйонів євро авансу );

); 152-мм постріли для гаубиці "Гіацинт" ( 18 мільйонів євро авансу );

); 152-мм постріли до САУ "Дана" (13 мільйонів євро передоплати).

При цьому:

пострілів для "Гіацинта" приїхало близько 40%;

120-мм мін поставили менше, ніж 1% від контракту;

пострілів до "Дани" - 0.

Журналісти зауважують, що через це українська армія майже рік не отримувала необхідні снаряди, а нові контракти не можливо було укласти, оскільки внесена передоплата.

Що відомо про компанію Alfa

Про польську компанію відомо мало. Вона була заснованою 2005 року. Її директор Пьотр Сапєжинський. Він раніше розповідав, що його фірма займається утилізацією польського озброєння.

" У 2020 році компанія показала 1,23 мільйона злотих (трохи більше, ніж 300 тисяч євро) прибутку, у 2021-му "Alfa" заробила 7,4 мільйона злотих (близько 1,8 мільйона євро). Що цікаво, фінансової звітності за 2022 рік, коли компанія Сапєжинського підписала контрактів на сотні мільйонів в Україні, "Alfa" досі не подала. Навпаки, за перше півріччя 2023 року фірма уже 4 рази змінювала дані про себе в реєстрах, що може бути способом відтягнути подання звітності", - пише УП.

Наразі невідомо, хто міг лобіювати непримітну польську компанію для постачання зброї ЗСУ.

Нагадаємо, журналісти заявили про можливу причетність нардепа від "Слуги народу" Геннадія Касая до закупівлі Міноборони України курток для військових за завищеною в декілька разів ціною. Йдеться про отримання відомством літних курток замість зимових.

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