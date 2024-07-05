Скандал у в одній з бригад ЗСУ отримав продовження: що відомо

Ексвійськовий заявив, що 3 роту 206 батальйону 241-ї бригади ТрО, яка воює на найгарячіших напрямках, буквально стирають у порошок.

Скандал у 241-й окремій бригаді Сил ТрО ЗСУ отримав продовження: командира цієї бригади зняли.

Про це повідомив колишній військовий та бізнесмен Роман Пелех у Facebook, однак зазначив, що наразі ця інформація офіційно не підтвержена.

"Друзі. Є поки неофіційно гарні новини. Чекаємо підтвердження", – написав Пелех під скриншотом повідомлення про зняття комбрига 241 бригади.

Переписка бійців / Скриншот з facebook-сторінки Романа Пелеха

Нагадаємо, раніше Пелех заявив, що 3-тю роту 206 батальйону 241-ї бригади ТрО, яка воює на найгарячіших напрямках, "стирають в порошок". Ексвійськовий опублікував скрини із поста командира 3-ї роти 206-го батальйону 241-ї київської бригади територіальної оборони ЗСУ Романа Кулика.

Скини із допису комроти Романа Кулика / Фото: X

"Дуже багато 200 і 300. Крутих бійців закидають на мʼясо. Мені дзвонили мої побратими, які бояться піднімати кіпіш. Дуже прошу розповсюдження. Бойовий бат, який третій рік на найспекотніших напрямках", - йдеться у дописі.

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