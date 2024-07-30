Скандал з 80-ю бригадою: що каже сам звільнений комбриг і про що говорив із Сирським

Ішкулов повідомив, що говорив із Сирським, але "до спільного знаменника" вони не прийшли.

Екскомандир 80-ї окремої десантно-штурмової бригади полковник Еміль Ішкулов розповів подробиці скандалу довкола свого звільнення.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Главкому".

Офіцер прокоментував заяву Командування ДШВ, що його переводять на вищу посаду.

"Ну, як підвищення?.. Зараз на посаду командира бригади прийшов мій заступник. Натомість я іду на його посаду – заступника начальника розвідки", – сказав Ішкулов.

Також полковник пояснив, чому його побратими наважилися записати відеозвернення на його підтримку.

"Вони частково володіють обстановкою про те, яка задача перед ними стоїть, знають про нереалістичність цієї задачі. Відповідно, мені (у керівництві ДШВ – Ред.) сказали: "тобі, напевно, треба відпочити", – зазначив Ішкулов.

Яке завдання відмовився виконувати Ішкулова

За даними УП, Ішкулова звільняють нібито через те, що він відмовився виконувати завдання, яке було неспівмірне з силами бригади.

Ось що каже про це сам уже екскомбриг:

"Той, хто знає мене, знає, як я планую операції, як ставлюся до особового складу, як ставлюся до виконання поставлених задач, – той розуміє, що я ті задачі виконував. Можливо, по-своєму, але виконував. Хід самої справи я розкривати не можу, тому що та задача (через яку Ішкулова звільнили – Ред.) перед бригадою досі стоїть. Якщо бригаду все ж змусять виконувати ту задачу, розкриття хоч найменших деталей може погано позначитися на її особовому складі".

Розмова із Сирським

Він повідомив, що вже спілкувався щодо свого звільнення з головкомом ЗСУ Сирським і той нібито підтвердив, що назад на посаду комбрига 80-ки Ішкулова не повернуть.

"Я вже спілкувався повторно з головнокомандувачем. На посаду командира бригади мене не повернуть. Мене вже зняли, прийшов мій наступник, він прийняв посаду і вже виконує обов’язки. Позитивний момент бачу в тому, що головнокомандувач почув, зв’язався зі мною, ми з ним розмовляли. Але все одно до спільного знаменника не прийшли", – відверто визнав полковник.

Згодом Еміль Ішкулов офіційно повідомив, що покидає посаду. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

Нагадаємо, що командири батальйонів і дивізіонів 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням не знімати з посади комбрига Еміля Ішкулова.

У Командуванні Десантно-штурмових військ ЗСУ запевнили, що Ішкулова просто вирішили призначити на вищу посаду.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про скандал зі звільненням комбрига 80-ї бригади.

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