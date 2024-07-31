Скандал з 80-ю бригадою: полковник ЗСУ висловився про переведення комбрига Ішкулова на іншу посаду

Інформація щодо переведення на іншу посаду екскомандира 80-ї окремої десантно-штурмової бригади полковника Еміля Ішкулова викликає подив і сподівання, що є помилковою.

Про це сказав командир 3-ї штурмової бригади ЗСУ полковник Андрій Білецький у коментарі на запит видання "Цензор.Нет".

Андрій Білецький розповів про Еміля Ішкулова і 80 окрему десантно-штурмову бригаду, яка, за його словами, надає лише достовірну та перевірену інформацію.

"Там ніколи не будуть брехати, що взяли позицію, якщо наших там нема, ніколи не підставлять, і відповідають за свої рішення. Ми знали, що 80-та бригада високо боєздатна, оскільки довіра там побудована в усіх ланках управління", – зазначив Білецький.

Також Білецький назвав полковника Ішкулова одним з кращих бойових командирів бригад ЗСУ.

"Мій бойовий побратим і особистий друг. Бойове товариство – це те, що створює довіру на війні, і насправді рухає людьми в бою. Майже рік 3-тя штурмова бригада та 80-та десантно-штурмова бригада воювали під Бахмутом, наступали на Кліщіївку та Андріївку, і тоді я познайомився з комбригом полковником Емілем Ішкуловим. Ми завжди були впевнені за фланг, який прикривали десантники Ішкулова. Ми завжди знали, що у важкій ситуації, 80-та десантно-штурмова прийде на допомогу, підтримає вогнем, і так само для нас була честь прийти їм на допомогу", – зазначив Білецький.

За словами Білецького, Ішкулов – із тих підготовлених комбригів, яких в українській армії гостро не вистачає на багатьох напрямках.

"Тому я з подивом почув, що комбрига переводять на іншу посаду. Сподіваюсь що відбулася помилка і ми не розкидуємося найкращими бойовими оіфцерами в критичний момент війни", – зазначив командир штурмовиків.

Також Білецький висловив сподівання, що комбриг Ішекулов "буде повернутий туди, де він зможе максимально реалізувати свої лідерські якості та досвід для розгрому ворога та зупинки масштабного наступу окупантів. Повернутий в рідну бригаду".

Нагадаємо, раніше командири батальйонів і дивізіонів 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням не знімати з посади комбрига Еміля Ішкулова.

Як повідомлялося, причина звільнення комбрига нібито полягає в тому, що він відмовився виконувати завдання, яке було неспівмірне з силами бригади.

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