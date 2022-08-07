Скандал з Amnesty International: в організації відреагували на "біль українців"

Там заявили, що нібито "шкодують через гнів та страждання українців", але від написаного не відмовляються.

Про це пише Reuters.

Правозахисна група заявила, що "глибоко шкодує" через "біль та гнів українців", які спричинили їхній скандальний звіт. Проте Amnesty International не відмовляється від своїх висновків, які і спровокували це страждання та гнів.

"Пріоритетом Amnesty International у цьому та будь-якому іншому конфлікті є забезпечення захисту цивільних осіб. Це було єдиною метою при публікації даного дослідження. Хоча ми повністю дотримуємося своїх висновків, ми шкодуємо про завданий біль", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, нещодавно організація опублікувала дискредитативний щодо ЗСУ матеріал, в якому звинуватила в розміщенні військових баз в лікарнях і школах, чим наражає на небезпеку життя цивільних. В організації заявили, що "це порушує закони війни, але жодним чином не виправдовує невибіркові атаки Росії".

В Офісі президента України на таку заяву і звинувачення відреагували одразу, заявивши, що організація бере участь у російській кампанії дезінформації та пропаганди.

Видання The ​​Times назвало Amnesty International "пропагандистами Путіна".

Також президент України Володимир Зеленський дорікнув організації Amnesty International за мовчання щодо обстрілів російськими військами Запорізької АЕС в Енергодарі.

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