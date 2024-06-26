Скандал з генералом Содолем спалахнув знову: "Це була повна п***а, а не операція" 

Про необхідність звільнення генерал-лейтенанта Юрія Содоля військові, блогери, журналісти та навіть деякі політики кричали кілька місяців. Генерала звинувачували у провальних операціях і шалених втратах бійців, повному нерозумінні ситуації, радянщині, називали його типовим командиром "часів Чечні і Афгану". За ці дні на його адресу почали звучати нові слова – “вбивця та злочинець”. Військовим увірвався терпець. Під час війни – це страшно, але дає надію, що щось зміниться.

Зеленський відреагував на гучні заяви і зняв Содоля з посади. Але на цьому епопея не закінчується – скандал розгорівся з новою силою.

Що ще спливло про Содоля, що розповідають військові і чого побоюються українці, розповіли журналісти в ексклюзиві TSN.ua.

Содоль! СКАНДАЛ! Хто він?

Він не протримався на посаді і півроку. Юрія Содоля на посаду командувача об’єднаних сил ЗСУ призначили у лютому 2024-го, таким чином він замінив Сергія Наєва.

Та щойно про призначення стало відомо публічно - військові почали бити на сполох і просили переглянути рішення. Але давайте про усе по черзі й розберемося, хто такий Содоль, які заслуги має, як став тим, ким став, що про нього говорили військові до публічного скандалу і що на камеру говорив сам Содоль. Отож, Юрію Содолю 53 роки, він народився у Чугуєві на Харківщині в сім'ї військовослужбовців.

Содоль – випускник Сумського вищого артилерійського командного училища та Національного університету оборони. У 2003 році розпочав службу в Десантних військах ЗСУ, а через 4 роки став командиром 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. На цій посаді він зустрів початок війни на сході України у 2014 році. Зокрема, брав участь у боях за Рубіжне, штурмі Ямполя, обороні Донецького аеропорту, його бригада забезпечувала прикриття виходу ЗСУ з Дебальцевого. На початку 2015 року був призначений першим заступником командувача Десантно-штурмовими військами. З березня 2018 року почав командувати Морською піхотою військово-морських сил ЗСУ.

Того ж року йому і присвоїла звання генерал-лейтенанта. Вже після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році Содоль брав участь у боях під Волновахою та в обороні Маріуполя. У лютому 2022 року отримав звання Героя України.

До слова, про морську піхоту, у 2020 році генерал поспілкувався з журналістами ББС і ось як відгукнувся про тих, ким керує.

"Морська піхота – значно більше, ніж просто рід військ. Якщо говорити коротко, на прикладі рядового бійця, то морський піхотинець – це універсальний воїн".

Красиво говорити – теж треба вміти. А ось ще одна стаття про Содоля, зроблена Форбс фактично одразу після його призначення.

“Доки у штабі триває нарада – командири доповідають про стан справ на різних ділянках фронту – здається, у генерала є відповіді: Содоль намагається тут і зараз вирішити питання. Один із комбатів доповідає про потребу в підсиленні на важливій ділянці – генерал телефонує до інших підрозділів і знаходить резерви”.

Похвала та критика: хто і що писав про Содоля?

Так про нього тоді писали журналісти й додають, що перебування на фронті Содоля підвищує реноме командувача серед особистого складу. "Йому довіряють", так про нього казав начальник управління морально‐психологічного забезпечення МПУ полковник Сергій Смірнов. "За цим командиром я хоч на край землі", а так –Сухаревський. Що цікаво, у статті йдеться й про те, що Содоль доклав зусиль, щоб у новій Морській піхоті нічого не залишилося від радянської армії. Та похвала лунає не довго. Останнім часом майже щоденно депутатка Верховної Ради Мар’яна Безугла, хоч і до неї у більшості неоднозначне ставлення, робила дописи в соцмережах. Безугла зробила гучну заяву про прорив ворога на Донеччині.

За її словами, ЗСУ втратили позиції, які тримали від 2014 року. Безугла опублікувала пост у Facebook і заявила, що генерал Содоль під час прориву окупантів "пиячив у ресторані" і додала до допису фото.

Нагороди для Труханова та тавро “вбивці”

До слова, про нагородження мера Одеси Труханова нагрудним знаком “за службу та звитягу”. Це сталося якраз за кілька днів до того, як Содоля турнули з посади. Мер Труханов, звісно, теж похизувався нагородою у соцмережах, сказав, що для нього це величезна честь отримати таку відзнаку та ще й від генерала. Звісно, ні слова про те, що до початку повномасштабної війни він був відомий своєю проросійською позицієї, переслідуванням активістів, корупційними скандалу і так далі, і так далі. Ба більше, пізніше Безугла робить ще один пост у Фейсбук, де також пише про «вбивство», щоправда в лапках, українських солдатів генералом Содолем. Примітно, що у своєму дописі вона відмічає головнокомандувача ЗСУ Сирського та Міністра оборони України Рустема Умєрова, ймовірно, чекаючи на їхню реакцію.

Призначення Содоля – кадрова катастрофа?

Та окрім Безуглої, відкрито критикували Содоля відомі блогери і волонтери Ігор Лаченков та Сергій Стерненко. Останній почав писати про "провали" генерала на посаді командувача морської піхоти ще взимку цього року. А в день призначення генерала на посаду командувача Об'єднаних сил активіст і блогер Сергій Стерненко висловив скепсис щодо цього кадрового рішення. А вже через кілька місяців після призначення Содоля на посаду командувача ОСУВ "Хортиця" заява блогера була ще жорсткішою.

"Це призначення — кадрова катастрофа. Гіршу кандидатуру, якій плювати на життя солдата, було складно уявити."

Гучна заява “азовця”! Тепер не мовчить ніхто!

Пусковою кнопкою стала заява до ДБР 23 червня від начальника штабу бригади "Азов" Богдана Кротевича на псевдо "Тавр". Він повідомив, що подав в Держбюро розслідувань заяву проти "одного військового генерала", цитую: "який вбив більше українських військових, ніж будь-який російський генерал". Про це він повідомив у Telegram.

За словами Тавра, спершу він намагався донести інформацію про дії генерала вищому начальству, проте більшості це байдуже.

Рубікон перейдений!

Також Кротевич додав, що світ посилає покидьків, щоб згуртувати людей і для нього особисто – рубікон вже перейдений. Військовий запевнив, що це його особисте рішення – написати до ДБР про цього генерала ЗСУ. Крім того, “азовець” наголосив, що цю людину ненавидять 99% військових. Згодом УП з посиланням на власні джерела повідомила, що мова йде про Содоля. І навіть це ще не все, в чому насправді військові звинувачують Содоля. Журналісти зе вашингтон пост отримали доступ до тексту документа, який Кротевич відправив до ДБР і ось що там ще.

“Військовий звинуватив генерала в цілій низці помилок:

Содоль неадекватно командує військами, а його рішення призвели до загибелі тисяч військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії та інших підрозділів оборони, що призвело до ослаблення позицій на фронті та втрати великої кількості солдатів та території.

Генерал Содоль не керував обороною міста і не провів у Маріуполі жодної години, але йому було надано звання Героя України.

Не постачав бригаді "Азов" боєприпаси, не нарощував сили та зміцнення в місті перед наступом.

Коли один із командирів у Маріуполі попросив Содоля дати інструкції, той відповів: "Нам кінець" і поклав слухавку.

Содоль наказав "Азову" наступати без артилерійських боєприпасів. Коли йому навели аргументи, чому це неможливо, проти командира було розпочато офіційне розслідування”.

Військові не стримують себе!

Тепер вже не мовчать й інші військові. Зокрема, проєкт Радіо Свобода Свобода Live запитав про репутацію Содоля у ветерана російсько-української війни Олега Симороса. З його слів, колишній командувач Об'єднаних сил був людиною, яка "воювала людським ресурсом".

"Він проявив себе під час керування військами на Роботиному. Проявив себе, вибачте, як людина, яка в 21-му столітті, коли є вже РЕБ, коли є дрони, досі воює за принципами "совка". Вибачте, воює – людським ресурсом. Через його невміння застосовувати військо, було покладено дуже багато життів українських військових, було покладено саме через його абсолютно неадекватні дії, через його штурмові "м'ясні операції", котрі мали декілька хвиль, попри невдачі. І я абсолютно підтримую, поділяю обурення і українських військових, і адекватних українських командирів, зокрема начальника штабу бригади спеціального призначення Національної гвардії "Азов". Ми публічно вийшли, українські ветерани, волонтери, коли Содоля з морської піхоти призначали на командувача Об'єднаних сил. Це було зовсім нещодавно, це було на початку цього року”.

Ця заява морпіха ШОКУЄ!

Крім того, блогер та волонтер Стерненко закидав Содолю прорахунки на посаді очільника Морської піхоти. Йдеться про начебто неналежну організацію логістичного забезпечення українського плацдарму в Кринках на Херсонщині. Аж тут 26 червня у розмові з LIGA.net один із морпіхів, який погодився розповісти про проблеми з командуванням корпусу морської піхоти та наступом на Кринках, озвучив цитату Содоля.

"Вперед-вперед, до останнього морпіха".

Содоля боєць називає типовим командиром "часів Чечні і Афгану".

“Далеко не сучасний офіцер. Ходили чутки, що йому навіть карту малюють паперову. Хоча всі користуються захищеними електронними мапами. Перед херсонською операцією ми питали: де нaм брати транспорт на лівому березі? Відповідь була: у місцевих візьмете".

Не цінував нікого?!

Наступати морпіхів відправляли туди, де це фізично було неможливо, стверджує боєць. І додaє: Содоль нібито не цінував особовий склад – ні офіцерський, ні солдатський.

"Але ми форсували і штурмували, бо наказ. Поки замість тюрми п*дори будуть отримувати підвищення, ми будемо втрачати людей в безглуздих операціях".

Репер Ярмак про Содоля

До слова, на ці заяви відреагував і відомий український репер-військовий Ярмак. У соцмережі він опублікував скрін статті, де морпіх анонімно розповів про методи командування Содоля, і коротко написав:

"Я, як учасник цих подій, хочу сказати, що це була повна п***а, а не операція".

Содоль у ВРУ!

Тут варто пригадати виступ Содоля у Верховній Раді, коли нардепи все ніяк не могли ухвалити мобілізаційний законопроєкт, але все ж зробили це.

Генерал не слухав підлеглих?

Але чомусь своїх вже діючих командирів, за словами хлопців, Содоль не слухав, ще один морпіх у коментарі ліга нет акцентував увагу на неприйнятному ставленні до бійців та офіцерів з боку генерала.

"Содолю комбриги намагалися довести, що на Кринках військові гинуть десятками, якщо не сотнями. І жертви просто в нікуди. А він відправив одного з тих комбригів у відпустку і по-тихому зняв з посади".

Хто підтримав Содоля під час скандалу?

Та коли тільки скандал розгорівся, були й ті, хто навпаки підтримав Содоля. Зокрема, Герой України, колишній розвідник і начальник Київського військового ліцею Ігор Гордійчук засудив критиків генерала. Він поширив у соцмережах допис 35-ї бригади морської піхоти на захист екскомандувача і закликав "чорноротих безумних політиканів" не чіпати "заслужених захисників". На підтримку генерала виступив і його колишній підлеглий, ексначальник медичної служби 25-ї бригади повітряно-десантних військ і очільник запорізького військового госпіталю Віктор Писанко. Зокрема бі бі сі відзначило, що у 2014 році саме Содоль зміг зібрати до купи колектив 25-ї бригади і зробити її одним з найкращих боєздатних підрозділів ЗСУ, каже "ВВС Україна" джерело у військово-політичному керівництві. Зробити це було не так просто, додав співрозмовник видання.

Зеленський зняв Содоля!

Тим не менш, кілька позитивних відгуків не змогли забезпечити Содолю подальше перебування на посаді і 24 червня Зеленський у черговому зверненні до українців заявив, замінив генерала.

Розголос був потрібен!

Сухо, поки без причин відставки, проте результативно. Щодо Содоля – рішення про відкриття провадження має ухвалити ДБР. Але суспільний розголос був правильним рішенням, вважає нардеп з оборонного комітету Федір Веніславський.

"Якщо президент ухвалив відповідне рішення, на це були правові підстави. А суспільний резонанс з боку військових – абсолютно правильне рішення в таких умовах".

Чим небезпечне це звільнення?

А от секретар комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко іншої думки. В розмові з LB.ua він пояснив, чому звільнення командувачів після дописів у Facebook може призвести до негативних наслідків.

"Звільнення будь-якого генерала такого рівня – це функція і відповідальність президента. Він скористався своїм правом і звільнив командувача. Але президент має робити це не за результатами якогось обговорення у фейсбуці. Він має ухвалювати рішення не через тиск людей у соцмережах чи інфопросторі. Бо дуже часто там ці теми люблять обговорювати не лише ті, хто бачить реальну обстановку чи розуміється на речах, про які пишуть. Часто більшість коментаторів просто підключаються до тих, хто вже розганяє інформаційну хвилю".

Костенко зазначив, що кадрові рішення щодо посад такого рівня варто ухвалювати винятково за аналізом бойових дій, конкретно з позиції генерального штабу, головнокомандувача та верховного головнокомандувача.

"Ще раз: генерала не можна звільняти через те, що комусь він подобається особисто або не подобається, і про це пишуть у соцмережах. Алгоритм має бути таким: Ставка, оцінка компетентними особами обстановки та ухвалених рішень чи виконання поставлених завдань, аудит наслідків і результатів цих рішень стосовно поставлених завдань і, спираючись на аналіз цих даних, ухвалення рішення щодо доцільності чи недоцільності подальшого перебування генерала на посаді чи притягнення його до відповідальності".

Роман Костенко також прокоментував гучну заяву начальника штабу "Азову" Богдана Кротевича про генерала Юрія Содоля. На його думку, ця заява була доволі емоційною.

"Я не знаю, хто рахував втрати за того чи іншого генерала, і чи доцільно привʼязувати втрати винятково до керівництва окремих генералів, не враховуючи зміни інтенсивності бойових дій у той чи інший період на окремих ділянках фронту та інші фактори. Але якщо є якісь такі факти, про які публічно говорять, і звинувачення через наслідки тієї чи іншої операції, то в цьому точно повинні розбиратися й реагувати на це невідкладно. І це мають робити як військово-політичне керівництво, так і компетентні правоохоронні органи".

А чи не повернуть Содоля на іншу посаду?

Далі і дійсно справі мають надати оцінку вже правоохоронні органи, але такий шквал хейту явно зчинився не на рівному місці. А ось ще одне з питань, яке хвилює людей: якою далі буде доля Содоля й чи не станеться знову так, що його просто посунуть на іншу посаду. А так, як він генерал, посада явно теж може бути не простою.

Нагадаємо, 23 червня, начштабу "Азову" Роман Кротевич звернувся до Держбюро розслідувань із закликом провести розслідування щодо бойового генерала. Тоді він не назвав його прізвище, однак у ЗМІ з'ясували, що йдеться про бойового генерала, який командував східним фронтом від лютого 2024-го, Юрія Содоля.

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