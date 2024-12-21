Скандал з переведенням військових ППО у піхоту: ексречник ПС Ігнат прокоментував

Ігнат пояснив, кого саме з підрозділів ППО переводять у піхоту.

Переведення в піхоту створює проблемні питання з кадрами всередині Повітряних Сил, проте ефективність ППО в Україні залишається досить високою.

Про це заявив український військовий, колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, коментуючи заяву британського видання The Guardian про те, що Генштаб нібито наказує підрозділам ППО переводити своїх військових у піхоту.

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Ігнат підтвердив, що усі види та роди Збройних Сил направляють людей в підрозділи та частини Сухопутних військ, в тому числі й Повітряні. Крім того, він нагадав, що Повітряні Сили уже більше року направляють людей на підсилення фронту із складу Зведеної стрілецької бригади Повітряних Сил ЗСУ, на базі якої військовослужбовці спершу проходять підготовку, а потім, у складі підрозділів, направляються на складні напрямки бойових дій.

"Звісно, переведення в піхоту створює проблемні питання з кадрами всередині Повітряних Сил. Людей не вистачає і це теж загальновідомий факт! Але навіщо ж говорити про неефективність ППО і що збивати стали менше? Адже ППО – це не лише Повітряні Сили! ППО – це система протиповітряної оборони держави, в яку входять підрозділи усіх Сил оборони, здатні вести вогонь по повітряних цілях, і піхота, і моряки, і вертолітники", – каже колишній речник ПС.

Ігнат запевнив, що ефективність протиповітряної оборони по ворожих БпЛА залишається на рівні 95 відсотків, враховуючи збиті та ті, що падають самі чи під впливом РЕБ. По ракетах відсоток менший, але це пояснюється зростанням застосування балістики.

Ексречник ПС наголосив, що "ніхто, ніколи не направляв в піхоту військовослужбовців, які проходили підготовку за кордоном на Patriot, Nasams чи Iris-T".

"Повітряні Сили – високотехнологічний вид ЗСУ, тут справді багато людей унікальних спеціальностей, з великим досвідом роботи і замінити їх буде ніким. Тому переведення в "сухопутку" – доволі болісний процес для ПС, це стосується і бойових бригад, і частин забезпечення", – сказав він

Підсумки від Ігната:

Із Повітряних Сил відправляють людей в піхоту – правда

Із Повітряних Сил відправляють операторів західних ЗРК в піхоту, які пройшли навчання за кордоном – неправда.

ППО стала менше збивати шахедів – неправда.

Нагадаємо, що видання The Guardian з посиланням на два джерела в підрозділах ППО повідомляло, що нібито через дефіцит піхоти на фронті Генеральний штаб наказав підрозділам ППО вивільнити більше людей, щоб відправити їх на фронт як піхоту.

Твердження британських журналістів Генштаб називає "недостовірним та некоректним".

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