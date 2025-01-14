Скандал з переведенням військових ППО у піхоту: як відреагував Зеленський

Володимир Зеленський доручив не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань.

Президент України Володимир Зеленський доручив не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань.

Про це президент повідомив 14 січня у вечірньому відеозверненні до українців.

Так президент відреагував на скандал з переведенням військових ППО у піхоту.

"Окрема розмова – із командувачем Повітряних сил. Сьогодні було багато різної інформації, обурення та обговорень щодо переведень. Я доручив прояснити все суспільству й не зменшувати склад фахівців, які потрібні Повітряним силам для виконання бойових завдань – нашій авіації, ППО та мобільним вогневим групам", – наголосив він.

Раніше повідомлялось, що спеціалістів Повітряних сил масово переводять у піхоту. Авіатехніки звернулися до українців. Рішення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського розкритикувала також скандальна нардепка Мар'яна Безугла.

У Генштабі також відреагували на інформацію про переведення спеціалістів Повітряних сил у піхотні підрозділи.

Читайте також: