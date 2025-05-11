Скандал з поборами в ЗСУ: командир 155-ї бригади закликав повідомляти про випадки корупції

Полковник Тарас Максімов

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Після затримання керівника батальйону командир 155-ї бригади полковник Тарас Максімов закликав повідомляти про корупцію.

Про це йшлося в офіційному зверненні командир бригади полковник Тарас Максімов

Він заявив про принципи прозорості, недопустимість корупції та важливість довіри у військовому колективі.

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На тлі ситуації із затриманням підполковника Святослава Шумського Максімов заявив про категоричне неприйняття корупції в бригаді.

«Якщо хтось думає, що війна — це привід діяти безконтрольно, я скажу прямо — він помиляється. Командування частини рішуче налаштовано на боротьбу з будь-якими проявами корупції…», — сказав він.

Максімов також нагадав, що жодні побори, так звані «вдячності», тиск чи використання службового становища у власних інтересах не мають місця у Збройних силах України.

«Я як командир категорично не допускаю таких дій», — додав він.

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Що відомо про випадки корупції в ЗСУ

Максімов закликав військових не мовчати, якщо їм відомі факти зловживання, несправедливого ставлення, вимагання коштів чи інших неправомірних дій.

«У бригаді працює телефон довіри — це не формальність, це реальний інструмент, яким може скористатися будь-який військовослужбовець. Звернення конфіденційні, реакція буде», — підкреслив він.

Зазначимо, що 5 травня силовики затримали командира батальйону однієї з бригад, що дислокується на Донеччині, який, за даними правоохоронців, вимагав із підлеглих «відкати» за нарахування їм фіктивних надбавок нібито за участь у боях на передовій.

Раніше йшлося про це у ЗМІ, із посиланням на джерела у правоохоронних органах. Співрозмовники серед офіцерів 155-ої бригади також підтвердили цій факт.

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Суд обрав підозрюваному запобіжний захід — тримання під вартою на гауптвахті строком на 60 діб з альтернативою застави у 49 млн грн.

Нагадаємо, уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей Ольга Решетилова озвучила свої висновки щодо ситуації у 155-й окремій механізованій бригаді, де велика частина бійців здійснили СЗЧ.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: 9 кіл ПЕКЛА для родин військових, ПРОВАЛ МОБІЛІЗАЦІЇ і ДОМ@ГАННЯ РЕШЕТИЛОВА про ПРОБЛЕМИ В АРМІЇ!

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