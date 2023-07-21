Скандал з полоненими воїнами ЗСУ в Угорщині: РФ готується до нових провокацій - ГУР

Україна повернула з Угорщини 5 захисників, яких передала країні РПЦ. Попри це, РФ готується до наступних схожих провокацій, зокрема із залученням до цього Угорщини.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, передає 24 канал.

За його словами, РФ робить це з конкретною метою.

"Повернення полонених – те, що відбувається в рамках міжнародного гуманітарного права, за Женевськими конвенціями, інформуванням і участі України і обов’язково за участю міжнародного Червоного Хреста. В даному випадку ми нічого не побачили. І, звичайно, це прикра ситуація. Завдання України зробити так, щоб подібні речі не повторювалися і активізувати міжнародну спільноту в цьому напрямку", – сказав Юсов.

Також читайте Зеленський звільнив Пристайка з посади посла в Британії

Зокрема, Юсов пригадав приклад Туреччини, яка виступила третьою стороною і на певний час прихистила звільнених з російського полону українських захисників. У цьому випадку йшлося про взаємну згоду та участь України

"Якщо інша країна виступила з подібною публічною ініціативою, то Україна підтримала б. Бо для нас головний пріоритет – повернення додому усіх наших захисників і захисниць, а також цивільних. В даній ситуації мовиться не про гуманні ініціативи, а про російське вороже ІПСО", – підкреслив представник ГУР.



Що передувало?

РПЦ на початку червня заявила про передавання до Угорщини групи українських військовополонених. Відбулося це без жодного відома української сторони, і Будапешт довго не надавав Києву інформацію про експолонених. Історія триває досі.

Наступного дня після появи цієї інформації представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов повідомив про відсутність у розвідки офіційного підтвердження даних щодо військовополонених.

16 червня уповноважений із питань осіб, зниклих безвісти Олег Котенко повідомив, що Україні вдалося встановити місце перебування 11 експолонених в Угорщині та дізнатися їхні прізвища.

Речник уряду Угорщини Золтан Ковач заявив 19 червня, що колишні полонені українці "тепер є вільними особами, які можуть залишитися в Угорщині або покинути Угорщину в будь-який час за власним бажанням".

Читайте також: