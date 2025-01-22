Скандал зі 155 ОМБр: колишньому командиру Рюмшину обрали запобіжний захід

Під час командування Рюмшина в 155-й бригаді самовільне залишення частини стало масовим явищем.

Суд прийняв рішення щодо запобіжного заходу для екскомандувача 155-ї механізованої бригади "Анна Київська" Дмитра Рюмшина.

Про це повідомило посилаючись на заяву його адвоката Суспільне.

Суд ухвалив рішення взяти Рюмшина під варту з можливістю звільнення за заставу в 90 мільйонів гривень.

Рюмшину пред'явлено підозру у бездіяльності військової влади під час воєнного стану. За версією слідства, під його командуванням в 155-й бригаді стало масовим самовільне залишення частини, про що він не повідомив правоохоронців. Також тривають перевірки щодо можливих корупційних схем при відборі бійців для навчання за кордоном.

Нагадаємо, що журналіст Юрій Бутусов розповідав про неналежне формування 155-ї механізованої бригади "Анна Київська", яка воює під Покровськом. Він повідомляв, що під час навчань у Франції 50 військовослужбовців самовільно залишили частину. Згодом Бутусов зазначив, що ДБР розслідує обставини формування бригади та масове самовільне залишення частини (СЗЧ), яке торкнулося понад 1700 військових.

Французька сторона також підтвердила випадки дезертирства серед українських військових під час навчань. Сьогодні стало відомо, що правоохоронці затримали колишнього командира бригади за допустимість дезертирства підлеглих.

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