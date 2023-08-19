Скандальна заява представника НАТО: генерал-майор СБУ прокоментував територіальні претензії Путіна

В Україні не вщухають емоції навколо скандальної заяви представника НАТО.

Українське суспільство не готове поступатися частиною своїх територій, навіть якщо задля цього доведеться відмовитися від вступу до НАТО.

Про це генерал-майор запасу Служби безпеки України, заступник голови СБУ (2014-2015 рр.) Віктор Ягун розповів в ексклюзивному коментарі ТСН.ua.

За його словами, у Європі немає механізму за яким, ми агресору маємо щось віддавати.

"Просто забути про цю територію, чи згадати про неї через 50 років? Це абсурдна ситуація. Вони кажуть, що війна закінчиться тоді, коли ми віддамо їм Херсон і Запоріжжя. Вони внесли їх у Конституцію", - зазначає генерал-майор.

Натомість Віктор Ягун пропонує внести до Конституції України територію Курської області і вимагати її деокупації, тому що там частина населення - етнічні українці.

"І будемо дивитися, в кого Конституція більш потужна. Кубань внести, Воронезьку область, Бєлгородську. Бєлгород до 1919 року був територією Української народної республіки. Це наше місто, коли ви його деокупуєте? Це ж абсурдні речі, тому про що можна говорити з Путіним, про що спілкуватися? Є речі, на які ми точно не підемо", - акцентував він.

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НАТО в обмін на території

Нагадаємо, скандал спалахнув на тлі заяви представника Альянсу Стіана Єнссена, який допустив можливість вступу України до НАТО через поступку частиною своїх територій країні-агресорці Росії.

В Україні відреагували на скандальну заяву представника НАТО.

МЗС України засуджує пропозиції про обговорення членства в НАТО в обмін на територіальні поступки Росії.

В Офісі президента також відповіли на обурливу заяву.

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