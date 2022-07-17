Скандальне відео із матір’ю загиблої 4-річної Лізи у Вінниці: в ОП відреагували на інцидент

На Банковій відреагували на інцидент зі скандальним відео з лікарні із постраждалою жінкою, доньку якої вбили російські війська під час обстрілу Вінниці.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко обурився історією із постраждалою матір'ю, яка втратила дитину під час ракетного обстрілу Вінниці, та тим, як у гонитві за сенсацією громадяни часто втрачають людське обличчя.

Про це Кирило Тимошенко заявив у ефірі телемарафону 17 липня.

Він нагадав, що раніше головний лікар медзакладу, куди ушпиталили постраждалу жінку, повідомляв, що її не сповістили про те, що донька померла. Медик також застерігав від стресових ситуація, тому що постраждала - у дуже важкому стані.

"У соцмережах я бачу, як один з журналістів чи блогерів, не знаю хто це, заходить до Ірини - поки що встановлюється, як він туди (до лікарні - ред.) потрапив, розповідає жінці про цю подію, про те, що вона втратила дитину, знімає це і викладає в соцмережу", - сказав він.

Тимошенко закликав всіх бути людяними і не робити сенсацій на трагедіях. І назвав інцидент з публікацією відео неприпустимим.

"Я всіх закликаю бути людяними і не робити те, що робиться зараз, це дуже важка і трагічна ситуація для будь-якої матері, для будь-якого українця. Не треба так, будь ласка, робити, давайте будемо просто людяними, тому що жінка втратила свою дитину", - закликав заступник керівника ОПУ.

До слова, інцидент стався після того, як фіксер італійської громадської телекомпанії RAI News 24 опублікував у своєму Facebook відео із Іриною, яка втратила дочку й сама зазнала тяжких поранень під час ракетного удару РФ по Вінниці. Публікація викликала критику в Мережі.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти запустили три крилаті ракети "Калібр" по Вінниці.

Внаслідок ракетного удару Росії по Вінниці 14 липня загинули 23 людини (з них 3 дітей). Станом на 16 липня, на третій день після ракетного удару Росії по центру Вінниці, вдалося встановити усіх осіб, які вважалися безвісти зниклими.

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