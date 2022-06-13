Скандальні кадирівці на фронті завдали удару по бурятах, їх розділили - Арестович

Російське командування вирішило розділити підрозділи бурятів і кадирівців. Останні завдали по "побратимах" кілька артилерійських ударів.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що міжусобиці в російській армії між бурятами та кадирівцями призвели до того, що їхні підрозділи були розділені.

Про це Арестович заявив 13 червня у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним.

"Хоробрі гурти під Василівкою, їх поділили. Частина пішла на Херсонський напрямок, частина – на Сєвєродонецький. До того ж на Сєверодонецький пішли кадировці, на Херсонський – буряти. А знаєш чому? Між ними дуже погані стосунки. У них же в Чорнобаївці було розбирання, а зараз дійшло до того, що скандальні кадировці завдали по бурятах парочку артилерійських ударів. Тому їх взяли і відправили на Сєверодонецьк у покарання, бо вони якось неправильно поводяться, а бурятів від гріха подалі відправили на Херсонський напрямок", - розповів Арестович.

Нагадаємо, що у Луганській області від Збройних сил України дісталося "кадирівцям". Тікток-війська чеченських бойовиків отримали "на горіхи" від ЗСУ у Рубіжному.