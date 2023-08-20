Скандальні закупівлі Міноборони: Резніков відповів на звинувачення у корупції

Журналісти з’ясували, що ціна військового екіпірування для Міноборони у 2022 році збільшилася утричі під час доправлення.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що закиди про те, що ціна військового екіпірування для Міноборони є утричі завищеною, не відповідає дійсності.

Про це Резніков розповів в інтерв'ю Андріани Кучер.

Він каже, інформація, яку публікує журналіст Юрій Ніколов щодо завищених цін закупівель Міноборони, як правило, не відповідає дійсності.

"Це звичайний маніпулятор, я не боюся цього слова. Якщо ви поспостерігаєте за його діяльністю, то з'ясуєте, що він бере певні факти, домішує, що йому прийшло в голову, публікує. Через деякий період люди йому "насипають" - ти ж помиляєшся. Він це коригує, прибирає і вибачається, але не дуже сильно", - відповів Резніков.

Він продовжує, що у журналіста багато помилок у публікаціях, які він згодом прибирає.

"Колись він зробив публікацію, порівнюючи оптову закупівлю палива в тоннах з цінами на заправках вроздріб у літрах. Людина мабуть не дуже сильно освічена, не знає, що паливо - бензин, соляра - легше, ніж вода. Відповідно, в одному літрі не кілограм. Не означає, що якщо літр коштує 50 грн, то й кілограм 50 - кілограм коштує дорожче", - пригадує очільник Міноборони.

Резніков акцентує, що, зокрема, з огляду на ці факти історія з куртками також не відповідає дійсності.

"Мій профільний заступник міністра був на засіданні профільного парламентського комітету одразу після публікації. Приніс і поклав на стіл всі документи, інвойси, накладні, перетин кордону, контракти, сплачені гроші. Депутати різних партій, опозиційних в тому числі, ретельно все вивчили і сказали - в нас питань немає", - резюмував Резніков.

Нагадаємо, що скандал спалахнув після того, як журналісти з’ясували, що ціна військового екіпірування для Міноборони у 2022 році збільшилася утричі під час доправлення.

Крім того, компанії, які постачали харчі для ЗСУ за завищеними цінами раніше, тепер намагаються працювати під новою вивіскою.

Раніше Державна аудиторська служба офіційно підтвердила, що в Міноборони закупляли курячі яйця по 17 грн за штуку.

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