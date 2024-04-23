Скандальний священник Дедюхін "відзначився" жартом про удар по телевежі Харкова і нарвався на хейт – реакція Мережі

Священник Олександр Дедюхін вже неодноразово потрапляв у скандали через свої дописи у соцмережах.

Відомий священник ПЦУ Олександр Дедюхін знову опинився у центрі скандалу – на цей раз він вирішив "пожартувати" про мешканців Харкова, які залишились без доступу до телебачення після того, як окупаційні війська Росії завдали удару по телевежі 22 квітня.

Олександр Дедюхін написав свій коментар у Facebook.

"Повідомляють, що кляті вороги у Харкові пошкодили найсвятіше - телевежу, яка транслювала телемарафон. Ужос! І шо тепер мудрому нароту робити? Звідки дізнаватися правду???", - йдеться у тексті священника ПЦУ.

У Мережі користувачі не оцінили "почуття гумору" священика і написали про його "сумнівні моральні та інтелектуальні якості".

Реакція Мережі на пост Дедюхіна про удар по телевежі у Харкові / Фото: скриншот

Реакція Мережі на пост Дедюхіна про удар по телевежі у Харкові / Фото: скриншот

Реакція Мережі на пост Дедюхіна про удар по телевежі у Харкові / Фото: скриншот

Якими заявами "прославився" священник Олександр Дедюхін

Депутат міської ради від "Європейської Солідарності", протоієрей ПЦУ та настоятель Свято-Миколаївського храму Олександр Дедюхін у червні 2023 року очолив пресслужбу Полтавської міськради.

Дедюхін "відомий" своїми обурливими та скандальними заявами, зокрема, про жінок та їхнє право на аборти.

Олександр Дедюхін у червні 2021 року обурив українців своїм висловлюванням про аборти. Він назвав борців за права жінок робити аборти "недорозвинутими особистостями".

Священнослужитель висловлював переконання, що жінка не має права робити аборт, якщо дала згоду на сексуальні стосунки. Також у своєму пості Дедюхін вжив вислів "с*чка не схоче – кобель не скоче". Проте після хвилі обурення у соцмережі Дедюхін прибрав це висловлювання.

"Коли недорозвинуті особистості ходять з транспарантами на кшталт: "Моє тіло – моє діло", як людина, що поважає свободу інших, я, в принципі можу частково з цим погодитися. Тобто якщо ума нема, ти можеш імплантувати собі роги, не стригти нігті…От тут це справді твоє діло. Коли твоє тіло починає обмежувати свободу іншого, це перестає бути лише твоїм ділом", – написав тоді священник у Facebook.

"Бережіть себе, бо ховати вас в таку погоду, приємного мало".

Інший скандальний пост Олександр Дедюхін написав у грудні 2021 року. Тоді священнослужитель висловився, що людям треба бути обережними під час негоди і "бажано не помирати зараз" – адже через заметіль важко влаштовувати похорон.

"Ви там бережіть себе, бо ховати вас в таку погоду, приємного мало", - написав він.

Олександр Дедюхін – відомий священник ПЦУ, блогер. Ще до отримання Томосу, 2019 року, він їздив з експрезидентом Петром Порошенком до Стамбула до патріарха Варфоломія.

Нагадаємо, протоієрея з керівництва УПЦ МП звинуватили у підривній діяльності проти України.

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