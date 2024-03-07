Скандальний законопроєкт про мобілізацію: у Раді розповіли, коли він запрацює

Зараз текст проєкту перебуває на опрацюванні у Комітеті із національної безпеки та оборони.
Нашумілий у суспільстві законопроєкт про мобілізацію у другому читання може бути ухвалений до кінця березня.
Про це сказав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу Рада.
За його словами, законопроєкт про мобілізацію є один із найскладніших, із яким працює український парламент.
"Це один із найскладніших законопроєктів, із яким працює український парламент, тому що він (проєкт - ред.) стосується усіх і кожного. Дуже важливою складовою цього проєкту - це питання справедливості, бо обов'язок захищати свою країну - це загальний обов'язок, який поширюється на кожного громадянина", - сказав голова Ради.
Він додав, що зараз текст проєкту перебуває на опрацюванні у Комітеті із національної безпеки та оборони. Після цього він буде переданий до юридичного управління і тоді вже буде внесений до зали парламенту.
Безперечно, сьогодні цей законопроєкт перебуває на розгляді у комітеті (із національної безпеки та оборони - ред.). Подано більше ніж 4 тисяч правок, а якщо бути більш точним - 4 195, над якими продовжує працювати комітет. Я наскільки знаю, то робота там ще триває. Як тільки робота буде завершена, він буде переданий на роботу до юридичного управління. Там буде вичитаний і після цього буде готовий для внесення у зал", - зазначив Стефанчук.
Нагадаємо, раніше Стефанчук розповів про "мудре рішення", яке слід очікувати від Ради щодо законопроєкту про мобілізацію.
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