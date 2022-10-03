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Скаржаться на обстріли Криму та "голодну" Європу: мати окупанта розповіла про життя в РФ та мобілізацію

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Скаржаться на обстріли Криму та "голодну" Європу: мати окупанта розповіла про життя в РФ та мобілізацію

Фото: Маріупольська міська рада

Головне управління розвідки Міноборони України перехопило розмову матері окупанта з сином.

У розмові росіянка заявляє, що в Європі ледь не голод, але водночас бідкається через зростання цін у Росії. Окупант ж радіє, що його родичів теж мобілізували та вони підуть на війну проти України. 

Про це йдеться у розмові окупанта та його матері, яку опублікувало ГУР МО. 

Мати розповідає окупанту, що в їхній родині майже всім чоловікам вручили повістки. Загарбник радіє цим словам та заявляє, що "не варто прохолоджуватись". 

Росіянка також розповідає сину, мовляв у Європі дуже дорогий хліб та відсутня електрика. Проте жінка бідкається, що і ціни в РФ суттєво зросли, мовляв, а у чому в них, якщо війна в Україні. 

Також окупант розповів матері про ракети та побідкався на ймовірний наступ ЗСУ на півдні України. Мати окупанта ж заявляє, що після фейкових референдумів почнеться "справжня війна", проте зауважує, що Путін мовчить, коли нібито обстрілюють Крим та деякі регіони РФ. 

Нагадаємо, низка країн закликали своїх громадян негайно залишити Росію.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1023
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