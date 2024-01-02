Скасовувати статус обмежено придатних небезпечно – голова громадської організації про мобілізацію

У новому законі про мобілізацію можуть скасувати статус обмежено придатних для військової служби. Як зазначив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, питання придатності визначає не наявність різних груп інвалідності, а військово-лікарська комісія. Саме з огляду на це, за його словами, в новому законопроєкті залишили лише два поняття: придатний і непридатний до військової служби.

Голова та співзасновниця ГО "Принцип" Любов Галан у колонці "LIGA.net" пояснила, чому повністю скасовувати статус обмежено придатних небезпечно

Так, за її словами, є велика проблема з посадами для цих людей.

"Оскільки у нас тривають активні бойові дії і багато людей хворіють, мають поранення або вже заходять до війська із погіршеним станом здоров’я, велика кількість людей могла отримати цей статус в процесі служби і для них немає місця. Як наслідок, такі люди мають проблеми із переводами, або недоброчесні командири використовують таких людей для участі у бойових діях", - зазначила вона.

Любов Галан наголошує, що ця категорія людей має отримати більш конкретне визначення того, які функції в армії вони можуть виконувати.

"Зараз формулювання, яке було і є в 402-му наказі, – наприклад, непридатний до десантно-штурмових військах, придатний до служби в частинах забезпечення. Якщо грубо казати, то якщо ти в ТРО, то ти ж не в десантно-штурмових військах. Але насправді, твоє фізичне навантаження досить серйозне. Критерії, які прописані по родах військ у 402-му наказі, не зовсім відповідають реаліям сучасної війни, де люди в ТРО мають такі самі навантаження як і ті, хто служить в ДШВ", - зауважила вона.

На думку ГО "Принцип", тих змін, які будуть розроблені, попри те, що забереться статус обмежено придатний, недостатньо. Має бути проміжна категорія станів, які передбачатимуть службу в тилових частинах, частинах забезпечення тощо.

"Очевидно, що держава не зацікавлена в тому, щоб всі обмежено придатні звільнялися. Але ми вже почали обговорення з відповідальними органами про те, що все-таки потрібно врахувати можливість не служити на "передку". Є певні стани, коли дійсно людина може нести безпечну службу, приміром, в штабі, але якщо вона потрапить в умови бойових дій вона може нести загрозу не тільки собі, але і оточуючим. Це просто злочинно", - резюмувала Любов Галан.

Нагадаємо, Зеленський зробив нову заяву про мобілізацію в Україні.

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