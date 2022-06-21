Скасування "нульового" мита на автівки торкнеться не всіх: кому і відколи доведеться сплачувати додаткових 40%

Верховна Рада скасувала "нульове" розмитнення авто та повернула ввізне мито на імпортні товари. За цей законопроєкт сьогодні депутати проголосували одразу в двох читаннях, а набуде чинності він 1 липня.

Скасували плату за розмитнення авто в Україні ще в березні. Зробили це, щоби люди, що втратили машини через бойові дії могли купити інші недорого, йдеться в ТСН.19.30.

В сервісному центрі МВС у Луцьку, де розмитнюють автівки, і де до кордону з Польщею кілька десятків кілометрів, повно людей. І всі вони вже за годину після голосування у Верховній Раді знають про скасування "нульового" мита. «Це ганьба. Це розмитнення для чого має бути. Багато людей, розчаровані», - кажуть тут.

Автівки, які приганяли за 6 тисяч євро, тепер підскочать в ціні на 40 відсотків. Але лише для тих, хто купує машину для себе чи на перепродаж. Для волонтерів, які приганяють машини для оборонців нічого не зміниться, адже авта вони при перетині кордону оформлюють як гуманітарку і тому жодного мита не платять.

«Всі авто, які ми завозимо, вони в’їжджають в Україну, як гуманітарна допомога. Тобто цей автомобіль ми завозимо на благодійний фонд, і після ремонту благодійний фонд передає всі ці авто на користь ЗСУ, ТРО, Нацгвардії», - пояснює волонтер Дмитро Козловський.

"Нульове" мито в Україні ввели 24 березня. Тоді влада пояснювала, роблять це, щоби люди могли дешево купити автівки в Європі замість тих, що втратили під час бойових дій. І одразу ж на кордоні в Польщі, Словаччині і Угорщині з'явились величезні черги. У Верховній раді підрахували, що за майже чотири місяці повномасштабної війни українці втратили близько сто тисяч автівок. До того ж з моменту, коли діє "нульове" мито, в країну завезли з Європи вдвічі більше автівок. Тож вирішили все скасувати, щоб, зокрема, і бюджет наповнити.

«Якщо рахувати пільгу, то вона коштувала бюджету приблизно за весь період від 9 квітня до першого липня понад 19 мільярдів гривень. Чи можемо ми говорити, що це прямі втрати бюджету - напевно ні, тому що це не коректно, тому що звичайно ж, якщо не було цієї пільги, люди не завозили б таку кількість авто», - пояснює народний депутат Ярослав Железняк.

«Нульове» мито може повернутись, такий прогнозує експерт з транспортного планування. Дмитро Беспалов каже, обурені відсутністю пільги вже скоро дадуть про себе знати. «Я не думаю, що люди вийдуть на вулиці, але у соціальних мережах люди почнуть «виходити». І влада на протести там так само реагує, а можливо навіть більше, ніж на протести на вулиці», - каже експерт з транспортного планування.

Якщо навіть вимоги повернути "нульове» мито подіють, раніше нового року цього не відбудеться. Адже за законом усі податкові зміни стаються раз на пів року - або в липні, або в січні.

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