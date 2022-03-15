Скасування ПДВ і перевірок для бізнесу: Зеленський розповів про економічні зміни для українців на час війни

Зеленський заявив про запуск податкової реформи.
Кабінет Міністрів України на час війни, розв'язану Росією, узгодив пакет рішень на підтримку української економіки, щоб бізнес працював і люди були з роботою там, де це дозволяє безпека і громадяни готові до цього.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час відеозвернення.
Зокрема, йдеться про такі зміни для бізнесу:
1. Стартує податкова реформа. Замість ПДВ та податку на прибуток буде ставка 2% від обороту та спрощений облік. Для малого бізнесу, а це перша й друга групи ФОПів, впроваджується добровільна сплата єдиного податку.
2. Максимальна дерегуляція бізнесу. Тобто скасовуються всі перевірки для всіх бізнесів. Головна і єдина умова - роботодавець має забезпечити нормальну роботу свого бізнесу в межах українського закону.
Нагадаємо, перший заступник міністра економіки Денис Кудін заявив, що Україна на відновлення зруйнованої під час війни інфраструктури має направити понад 119 млрд доларів, і щодня ця сума зростає.
Як повідомлялося, радник глави Офісу президента Олексій Арестович наголосив, що бізнес повинен працювати, тому що має працювати тил і не бути знекровлена фінансова система України. Всім, хто не зайнятий безпосередньо у забезпеченні боєздатності фронту, в стратегічному волонтерстві важливо повернутись до робочого місця.
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