Скасування плати за роумінг та соцвиплати: Шмигаль розповів, що уряд робить для тих, хто виїхав закордон

Скасування плати за роумінг та соцвиплати: Шмигаль розповів, що уряд робить для тих, хто виїхав закордон

Він привітав рішення країн ЄС про запровадження механізму тимчасового захисту.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд спільно з дипломатами та урядами країн-партнерів працює над тим, аби систематизувати допомогу українцям, які виїхали.

Про це прем’єр сказав у відеозверненні 7 квітня.

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"Зараз говоримо про необхідність прибрати плату за роумінг, соціальні виплати в "Дії", розгортання українського навчального процесу, включення України до єдиного європейського платіжного простору та багато іншого", – розповів Шмигаль.

"Вітаємо рішення країн ЄС про запровадження механізму тимчасового захисту. Адже наша мета – повернення усіх українців додому", – додав голова уряду.

Брифінг Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля 7 квітня 2022 року

Нагадаємо, Шмигаль також повідомив, що станом на 6 квітня в Україні офіційно зареєстровано понад 500 тис. нових вимушених переселенців. Стільки ж людей вже повернулись на Батьківщину з-за кордону

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