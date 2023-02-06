"Сказали, що ми живими не вийдемо": мобілізовані з Туви поскаржилися на побиття та погрози з боку військової поліції

Мобілізовані з Сибірського федерального округу, Республіки Туви (РФ), поскаржилися на зловживання військовослужбовців так званої "ДНР" та військової поліції.

Про це написав телеграм-канал "Азіати Росії".

Один із російських солдатів розповів, що його група була мобілізована 29 вересня 2022 року, після чого три місяці навчалася в Новосибірську. За його словами, в навчальній частині військовослужбовців "не навчали та не готували для боїв на передовій", пообіцявши, що їх відправлять до "комендатського батальйону" на навчання.

"29 грудня мобілізованих відправили до Донецька, частину з них – на передову. Після того, як кілька військовослужбовців з Туви отримали поранення, з'ясувалося, що їх не приписали до жодного підрозділу Міноборони РФ", – йдеться у зверненні.

Солдат стверджує, що зараз у них немає командування.

Голова Туви Владислав Ховалиг попросив очільника так званої "ДНР" Віталія Хоценка перевірити законність дій народної міліції.

Додамо, що у США обговорюють ініціативу щодо покарання РФ.

6 лютого була інформація від військового експерта про можливий початок нового повномасштабного наступу Росії. Він може відбутися протягом 10 днів, доки Україна не отримала танків від західних партнерів.

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