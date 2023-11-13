Сказали, що самогубство: у Сватовому окупанти вбили свого підполковника (фото, відео)

Дружина окупанта не вірить, що він скоїв самогубство.

На фронті вбили 62-річного підпополковника ЗС РФ Сергія Савьонка. Топ-офіцера вбили свої ж, інсценувавши суїцид.

Як повідомляє український журналіст Денис Казанський, Савьонок пішов на війну добровільно, попри літній вік.

Окупант був родом із Шахтарська Донецької області. Сім'ї сповістили, що підполковник скоїв самогубство, але дружина не повірила, почала писати скарги і вимагати розслідування. Втім, на багаточисельні скарги та звернення у Росії ніхто не реагує.

Окупант Сергій Савьонок / Telegram: Денис Казанський

За версією окупантів, Савьонок застрелився з автомата в окупованому Сватовому Луганської області. Втім, дружина каже, що чоловік не міг сам застрелитися через довжину зброї. Юрист сім'ї впевнений, що Савьонка вбили товариші по службі.

За два місяці до загибелі підполковник був вдома і жалівся дружині, що йому важко на фронті і він більше не хоче туди повертатися. Командири підрозділу, у якому служив окупант, роблять вигляд, що нічого не сталося.

Telegram: Денис Казанський

На відео — фрагмент виступу підполковника Савьонка перед від'їздом на фронт. Виступаючи перед окупантами він обіцяє, що вони будуть знищувати ЗСУ. Втім, щось важливі нюанси підполковник упустив.

“I myself am from Donbas. Let’s fucking kill them, men! That’s it!” he shouted to the mobilized...

62 yo Reserve Lieutenant Colonel, volunteer Савенок Сергей (Savenok Sergey), deputy director for military and technical training of Usolsk Guards Cadet Corps was killed in Ukraine. pic.twitter.com/CJBJ9MoDLQ — KIU ✪ Russian Officers killed in Ukraine (@KilledInUkraine) July 31, 2023

Нагадаємо, розвідка Великої Британії пояснила, чому в російській окупаційній армії процвітає пияцтво та наркоманія.

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