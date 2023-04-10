"Сказали, що танків немає": ГУР перехопила розмову окупанта, в якій він скаржиться на "перекваліфікацію" в піхоту

Російські окупанти скаржаться на швидку “перекваліфікацію” на фронті.

Російські військові скаржаться на швидку “перекваліфікацію”, яка відбувається на фронті.

Про це вони розповіли в особистій розмові, яку перехопила українська розвідка.

Як зазначається, окупанти скаржаться на те, що на фронті вони отримують швидку “перекваліфікацію”. А стаєть це через відсутність важкої техніки.

“Ми чекали машини, а потім сказали, що танків немає. “Ви тепер піхота”. І видали нам автомати”, - пожалівся окупант.

Також він додав, що у одного його товариша немає ноги. Її він, ймовірно, втратив через успішні дії української армії, яка боронить нашу землю.

“За кожен воєнний злочин, здійснений проти України, буде справедлива відплата”, - наголосили в ГУР України.

Нагадаємо, що Сили оборони на Авдіївському напрямку філігранно знищили російський вертоліт Мі-24.

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